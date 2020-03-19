楊秋興批國民黨變「國瑜」黨 王育敏：個人意見，沒有回應

楊秋興今凌晨透過臉書抨擊國民黨主席江啟臣在玩家家酒。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-19 11:49:04

〔記者王榮祥、施曉光／綜合報導〕前政委楊秋興今凌晨透過臉書指出，兩件事讓人對國民黨主席感到失望，一是把韓國瑜當寶，二是黨的高階人士充滿韓國瑜影子、變成「國瑜」黨，他形容國民黨主席江啟臣簡直在玩家家酒。

針對楊秋興的批評，國民黨文傳會主委王育敏表示，「個人意見，沒有回應。」

楊秋興說，國民黨黨主席補選江啟臣勝出，領導人年輕化大家寄予厚望，然而看他兩件事實在是令人失望。

他指出第一、為回報韓國瑜在主席選舉的支持，竟然再度擁抱韓國瑜，以保護韓國瑜免於被罷免為黨的首要工作，令人啼笑皆非。

殊不知韓國瑜是「一人害全黨」，避之都猶恐不及，但江主席竟然視韓國瑜之為寶；韓國瑜的德性與能力都不足以領導高雄市政，「德不配位」是非常不適任的一位市長，但江首要之務竟然全力保護韓國瑜免於被罷免，殊不知這是與高雄市民意背道而馳的，無知可笑到令人失望。

第二、黨的高階人事又充滿了韓國瑜的影子，秘書長李乾龍，副祕書長：李彥秀、柯志恩、謝龍介、顏寛恒，完全是韓國瑜的輔選大將，國民黨豈不是變成「國瑜」黨。

楊秋興直言，四位副祕書長都是因為和韓國瑜太親近而落選的，而李乾龍秘書長過去是板橋市（應為三重市）兩任的市長，是一位地方型的派系政治人物，而且高齡七十多歲，怎麼是急需有所作為與突破困境政黨的秘書長呢？

楊秋興表示，由這兩件事情來看簡直就是在玩家家酒，實在是看不出江啟臣有領導國民黨的能力，也難怪江啟臣當選黨主席之時，習近平主席連賀電都免。

針對楊秋興的批判，曾在江啟臣團隊服務過的高市新聞局長鄭照新指出，黨務結構老幹新枝，青壯世代大量啟用，充滿改革氣象，訪問執政縣市，強調服務基層由下而上，作為地方政府皆表示樂見歡迎；鄭照新認為評論要有根據，而非僅憑個人恩怨感情用事，影響評論的客觀水平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法