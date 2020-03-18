出身寒門力求翻轉人生 柯俊杰摘星台大地質系

導師郭亮君（右）肯定柯俊杰（左）克服人生逆境，繁星推甄上台大地質系。（記者陳文嬋攝）

2020-03-18 23:48:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕大學繁星計畫今放榜，高市鳳新高中59人上榜創新高，尤以學生柯俊杰以「不要受限自己，就不會有極限」，勇於面對人生逆境，努力讀書力求脫貧，推甄上台大地質系。

鳳新高中今年繁星計畫有59人上榜，創下歷年新高，錄取率52%，其中國立大學與醫學校系有49人達83%，成大推薦5人全上錄取率100%。

鳳新高中學生柯俊杰出身中低收入戶家庭，5歲時因父母離異，由他的父親當木工，扶養他與弟弟長大，還要照顧2名長輩，每個月工作辛苦，只休息1、2天，他形容自己從5歲開始，被迫學習獨立，還要幫忙照顧弟弟。

值得一提的是，隨著阿公、阿嬤年紀大，近年來身體狀況不佳，加上父親因打臨工，有時要到外縣市工作，他要負責做家事，照顧弟弟及長輩，下課到超商買菜，回家煮飯給家人吃。

柯俊杰相當懂事，不忍心父親工作辛苦，每天省吃儉用，甚至為了省錢不吃早餐，忍到中午才吃學校營養午餐，高三晚上到補習班打工，當輔導小老師，幫同學解題，作為每月生活費用。

柯俊杰的座右銘是「想要翻轉階級、脫離貧窮，最好的方法就是靠自己努力」，他雖然身處人生逆境，學會堅強、有毅力，努力讀書力求脫貧，對AI產業很有興趣，夢想是當工程師。

他自訂讀書計畫，每天上課認真聽講，利用在校下課、午休時間，把老師當天上課內容讀完，有問題馬上請教老師，自我要求今日事今日畢，回家做完家事後，依照讀書計畫，做好複習、預習工作，日積月累培養實力。

柯俊杰蠟燭多頭燒，不但要打工賺生活費，學業保持全校百分之一，更勇於挑戰自己，科展榮獲地球科學全國二等獎，繁星推甄上台大地質系，他分享「不要受限自己，就不會有極限」，希望鼓勵更多弱勢家庭的孩子，能夠勇於克服逆境，才能翻轉自己的人生。

大學繁星計畫今放榜，鳳新高中59人上榜創新高。（記者陳文嬋翻攝）

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