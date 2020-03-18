繁星放榜 左營高中上榜115人稱霸全國

左營高中繁星入學上榜人數115人，全國第一。（記者黃旭磊翻攝）

2020-03-18 21:33:00

［記者黃旭磊／高雄報導］左營高中繁星推薦上榜人數115人，為全國371所高中錄取人數最多，繼去年繁星錄取100人後，再次連莊全國之冠。

109年度繁星推薦入學今天放榜，甄選委員會公布錄取人數最多前10校，依序為高雄市立左營高中114人、新北市立林口高中112人（去年97人）、國立新化高中110人、臺北市立復興高中108人、私立立人高中104人、國立潮州高中104人、國立基隆女中102人、新北市立樹林高中101人、新北市立三重高中99人及國立苑裡高中98人。

左營高中本屆語文班錄取率97%、數理班60%，平均為6成8，其中，錄取國立大學及醫學院校系有43人，包括台大、政大、成大、台師大、中興、中山、中央等國立熱門科系，及高醫、長庚、北醫等醫學相關科系。

校長張簡玲娟今天帶領學生在校留影，鼓勵同學繼續人生旅程，也感謝教學及行政團隊打造「全國之冠」榜單。

楊承翰錄取台大生物機電工程系學，原想成為人民保姆，以警大為第一志向，進入左中數理班找到有效讀書方法，午夜複習功課，經過2年努力順利選上理想校系。

王睦閎錄取政大資訊科學系，旗山國中畢業，國中會考成績普通，家長希望就近選擇旗美高中，王睦閎堅持到左中，經老師指導校排成績進步，高二下學期轉到數理班繼續朝目標前進。

數理班同學林清弘錄取成大機械工程系，高一入學目標就是繁星，學習用心，在校期間多方吸收新知，讓自己保持最佳學習狀態。

左營高中校長張簡玲娟（中）帶領上榜學生留影。（記者黃旭磊翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法