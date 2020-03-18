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繁星放榜 旗美高中65人上榜、六龜高中全壘打

旗美高中學蔡妙玄（左二）、蕭智中（左三）、鍾美玉（右二）繁星推薦考上理想學校，開心與校長彭昕鋐（右）、導師黃心怡（左）合影。（記者許麗娟翻攝）

旗美高中學蔡妙玄（左二）、蕭智中（左三）、鍾美玉（右二）繁星推薦考上理想學校，開心與校長彭昕鋐（右）、導師黃心怡（左）合影。（記者許麗娟翻攝）

2020-03-18 19:21:41

〔記者許麗娟／高雄報導〕大學繁星推薦今天放榜，高雄旗美高中今年共有65名同學上榜，錄取率近8成，其中33人錄取國立大學及醫學相關科系；錄取政大政治系的同學鍾美玉沒有補習，靠著課餘在家自讀獲得理想志願。六龜高中則20人全數上榜，4人獲取國立大學。

旗美高中今年錄取台大、交大、成大、政大、中興、中央、中山，師範大學、醫學大學各有3人，繁星成績超過往年。學生蔡妙玄在激烈的5次比序後脫穎而出，錄取台大獸醫系；鍾美玉沒有補習，課餘均在家讀書，因很早就立定志向考公職，因此選讀政大政治系；蕭智中則靠著護理師母親拉拔長大，有感於學校師長的認真教學及悉心關照，提供多項獎助學金使他能專心學習，因此，日後想要擔任教職回饋社會，如願考上臺灣師大公教系，並且社會科獲得滿級分。

旗美高中校長彭昕鋐表示，今年大部分上榜學生學生會考成績都可讀市區明星高中，但選擇就近的旗美高中就讀，這次的亮眼榜單，就是就近入學社區高中也能表現傑出的最好典範。

位在偏區的六龜高中今年繁星推薦全壘打，20人全數上榜，來自荖濃的陳姓雙胞胎兄妹，從高一就開始加入學校科技部的高瞻計畫，妹妹陳靖怡鍾愛藝術創作，以第一志願錄取台北大學視覺藝術學系，哥哥陳勝誠如願錄取中原大學資訊工程學系。

新住民單親陳姓女學生，有感於學校與社會資源的持續資助，讓她可以完成學業，錄取東海大學社會工作學系就讀，期盼有朝一日，她可以幫助更多需要的人，陳女今年也進入總統教育獎複選。

六龜高中校長盧正川表示，今年六龜高中的孩子不一樣，不僅在運動與音樂藝術表現優秀，尤在繁星推薦揮出全打壘，也可看出偏鄉與原民地區的學生，只要努力學習，同樣能在學業上有所成績。

六龜高中今年20個同學參加繁星推薦全上榜。（記者許麗娟翻攝）

六龜高中今年20個同學參加繁星推薦全上榜。（記者許麗娟翻攝）

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