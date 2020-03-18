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首頁　>　高雄市

高雄號召心理師關懷隔離、檢疫者 焦慮問題最多占44％、失眠16％

高雄市衛生局結合臨床心理師及諮商心理師2大公會，號召16名專業心理師，透過電訪關懷居家隔離、檢疫者。（衛生局提供）

高雄市衛生局結合臨床心理師及諮商心理師2大公會，號召16名專業心理師，透過電訪關懷居家隔離、檢疫者。（衛生局提供）

2020-03-18 16:54:59

〔記者方志賢／高雄報導〕武漢肺炎疫情延燒，高市號召專業心理師，透過電訪關懷居家檢疫、自主健康管理者，已服務近40人次，其中以焦慮問題最多佔44％、其次是失眠佔16%，衛生局強調，疫情終點未明，配合防疫措施外，民眾也要「營養吃、安穩睡」，全民攜手渡過防疫時期。

衛生局心理衛生中心主任蘇淑芳表示，居家隔離、檢疫的民眾，在與外界阻絕下，若未能妥善調適，可能產生焦慮、憂鬱，今年2月中旬結合臨床心理師及諮商心理師2大公會，號召16名專業心理師，透過電訪關懷，排解困擾、提供心理支持關懷服務。

蘇淑芳說，服務近40人次，服務對象有居家檢疫、自主健康管理以及一般民眾，服務問題前5名為：以焦慮最多占44％，其次是失眠佔16%，抱怨有14％，另外恐慌10％、憂鬱6%、憤怒6%。

臨床心理師黃蘭玉表示，一名居家檢疫民眾很擔心被感染，心情不安且孤單無助，透過轉介接受電訪關懷，除了安撫其情緒，也教導他維持健康習慣、均衡營養、規律的作息等，確保身心都健康良好，才能安心防疫。

諮商心理師蔡佩芳也說，被隔離或檢疫的民眾，除了擔心被感染外，也因暫時失去自由，而感到焦慮、無奈，透過關懷電訪服務，聆聽防疫期間的苦，當內心的辛苦獲得理解後，壓力及情緒均可獲得紓解。

衛生局強調，專業心理師組成的「重大疫情心理關懷電訪服務」，因疫情導致情緒困擾者，可於上班時間撥打衛生局心理諮詢服務電話7134000分機5418、5419，另外也有24小時服務的1925專線，關懷市民的心理健康。

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