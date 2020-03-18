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怕像選前頻失言？韓國瑜提新住民政策 樂當讀稿機

高市府成立新住民專案辦公室，韓國瑜（中）出席揭牌典禮。（記者葛祐豪攝）

高市府成立新住民專案辦公室，韓國瑜（中）出席揭牌典禮。（記者葛祐豪攝）

2020-03-18 14:09:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜今天提出高市府的新住民政策時，全程樂當讀稿機，他歡迎更多新移民定居台灣、定居高雄。

高市府統計，目前高雄市婚姻移民人數6萬3333人，另在高雄持有效居留證外僑6萬7845人，加起來超過13萬人，此外還有僑外投資高雄1030家，移居高雄的外籍人士與他們的家庭人數，共超過20萬人。

為了整合各局處資源推動新住民服務，高市府成立新住民專案辦公室，由前立委林麗嬋擔任執行長，今天舉行揭牌典禮。

由於韓國瑜在選前屢次對東南亞人士的看法失言，包括「鳳凰都飛走了、進來一大堆雞」、「怎麼瑪麗亞變老師了？」等，因此今天他出席揭牌典禮致詞時，格外謹慎，全程照稿念，剛開始沒看到致詞稿時，還詢問：「我的致詞稿、我致詞稿？」

韓國瑜強調，高市府一步步落實對新住民的照顧，包含專屬新住民的廣播節目在高雄電台開播、架構雲端教學網路、高雄銀行齊心防疫最相挺方案，領先全國開放未設籍新住民也可申請等。

韓國瑜說，此外，勞工局也提供12位專職通譯，包括越南、印尼、泰國和英文4種語言專職通譯，提供就業勞資爭議諮詢專線，未來將繼續推動成立新住民事務委員會、市政網站也提供新住民母國語言使用介面等服務。

高市府四維中心也在11樓美食街，舉辦「多元文化美食票選」，現場有越南、印尼、泰國、柬埔寨、宏都拉斯、奧地利及雲南新住民，提供母國美食試吃，並票選心目中的美味。樹人醫專新住民二代學生、文藻外語大學東南亞學系學生，則在現場協助美食票選活動。

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