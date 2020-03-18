通緝犯擁槍上膛駕車衝撞 警開15槍搗破販毒集團

警方查扣槍彈、毒品。（記者陳文嬋翻攝）

2020-03-18 09:20:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，陳姓毒品通緝犯涉嫌販毒擁槍自重，日前見警埋伏竟駕車衝撞，警開15槍壓制逮人，查扣已上膛手槍，警方循線向上溯源，搗破以曾男為首的販毒集團，總計查獲4人依毒品、槍砲送辦。

鳳山偵查隊緝毒小組日前接獲線報顯示，陳姓毒品通緝犯（59歲）長期以屏東住處販毒，除破壞社區安寧外，更造成社會危害，警方接獲情資後成立專案小組，報請屏東地檢署指揮偵辦，經警方多方調查及跟監蒐證後，鎖定陳男涉嫌重大。

警方日前向屏東地檢署聲請搜索票，埋伏陳男於屏縣藏匿處查緝，不料陳男見警為求脫逃，竟駕車加速衝撞警方，警方隨即開15槍，朝該車前方左右輪胎射擊，並喝令陳男把手放頭上，人走下車投降，他才高舉雙手投降，警方將他拖出車外，壓制在地逮捕歸案。

警方於他的手提包內，查扣1把已上膛手槍，住處又查扣另1把手槍、彈夾5個、子彈73發、擦槍工具包1包、安非他命8小包（毛重105.19公克）、夾鏈袋1個、電子磅秤2個、吸食器1組、手機1支及5萬1700元等證物。

經警方抽絲剝繭後，查出陳男購買毒品上游為以曾男為首的販毒集團，警方12日在屏縣內埔鄉新生路巷內，查緝曾男等3人販毒集團到案，現場查扣海洛因6包（毛重6.03公克）、安非他命5包（毛重156.39公克）、注射針筒3支、玻璃球1個及手機2支等證物。

警訊後將陳男依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送地檢署偵辦、歸案；另曾男等3人依違反毒品危害防制條例，移送地檢署偵辦。

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警方搗破販毒集團。（記者陳文嬋翻攝）

陳姓通緝犯擁槍上膛駕車衝撞，警開15槍壓制逮人。（記者陳文嬋翻攝）

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