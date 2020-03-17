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武漢肺炎》高雄今3確診 韓國瑜：若一定要旅遊歡迎來高雄

韓國瑜呼籲大家沒事別出國，要旅遊就來高雄。（記者王榮祥翻攝）

韓國瑜呼籲大家沒事別出國，要旅遊就來高雄。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-17 22:57:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕武漢肺炎新增有 3例為高雄人。高雄市長韓國瑜今晚透過直播指出，他第一時間就掌握，「他們（確診患者）是去土耳其回來，等於境外感染」，這段時間「誠懇拜託各位，沒事暫時不要出國，如果一定要旅遊，歡迎來高雄」。

韓國瑜指出，他第一時間掌握3例確診患者，他們是去土耳其回來，等於境外感染，所以這段時間誠懇拜託各位，沒事暫時不要出國，因為幾個案例都是境外帶回，且不管馬來西亞、菲律賓、祕魯、法國、西班牙、伊朗等，連加拿大也已關閉邊境，美國也好幾個州進入緊急狀態，英國首相發言更造成世界一片譁然，因為他採取公共衛生某種理論。

韓國瑜說，各國面對武漢肺炎處理的想法、態度都不同，台灣這方面就做得很嚴謹 ，不停檢驗、居家隔離、管制等每個步驟，都做得細膩，跟歐美國家思維不同。

他表示，希望大家儘量在家裡，如果大家一定要旅遊，歡迎來高雄，「我們還是非常歡迎，我們防疫措施很紮實」，大年初一就開始不停宣導，告訴觀光服務業要做好防疫，公園器材一天消毒三次，每個動作都會做。

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