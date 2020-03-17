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首頁　>　高雄市

武漢肺炎》國軍高雄總醫院防疫 幼童手繪卡片打氣

小朋友描繪可愛的卡片超萌吸睛，為投入防疫的醫護人員加油、打氣。（國軍高雄總醫院提供）

小朋友描繪可愛的卡片超萌吸睛，為投入防疫的醫護人員加油、打氣。（國軍高雄總醫院提供）

2020-03-17 22:04:27

〔記者張忠義／高雄報導〕因應中國武漢肺炎疫情，全台各界繃緊神經專注防疫，國軍高雄總醫院配合防疫政策超前部署，落實醫護、病友及家屬等相關感控措施，院長柯朝元表示，同仁堅守崗位，戮力防疫，同理精神令人欣慰。

在此防疫之際，高雄市樹德家商學生自發性發起「支援前線」活動，並號召各校學生一同繪製感謝卡，其中有前金幼兒園的小朋友描繪可愛的卡片超萌吸睛，為投入防疫的醫院人員加油、打氣，柯朝元院長感謝各校師生支持鼓勵，將持續為防疫努力絕不鬆懈。

國軍高雄總醫院醫護人員收到各校學生繪製卡片，備感溫馨，院長柯朝元表示，將持續為防疫努力絕不鬆懈。 （國軍高雄總醫院提供）

國軍高雄總醫院醫護人員收到各校學生繪製卡片，備感溫馨，院長柯朝元表示，將持續為防疫努力絕不鬆懈。 （國軍高雄總醫院提供）

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