武漢肺炎》境外移入病例激增 高醫︰14天內返國者到院外門診

高醫明起擴大病人分流，近14天內返國者一律在院外「返國關懷門診」就醫。（高醫提供）

2020-03-17 17:46:40

〔記者方志賢／高雄報導〕武漢肺炎境外移入病例激增，高醫從18日起擴大病人分流，近14天內返國的病人一律在院外「返國關懷門診」就醫；病人若有指定科別醫師，可透過視訊看診。若有發燒或呼吸道症狀，則改到急診室外的發燒篩檢站處置。

高醫表示，醫院內的掛號櫃檯不再受理現場掛號，想看門診、做健檢或體檢的民眾，則請多利用網路掛號或高醫APP或人工電話掛號專線：07-3212831。若有臨時掛號需求，於十全路、自由路大門口各設置自助掛號機。另早上7時30至8時30分有專人駐點十全路大門口協助掛號。

至於病房探病，依政府規定謝絶訪客；家屬及陪病者探病時段：一般病房限週一至週五11時30分到12時30分與下午5時30分到6時30分兩個時段，週六11時30分至12時30分一個時段。

特殊病房（全院加護病房、5AC新生兒中重度病房、9AR亞急性呼吸照護病房）每日限11時30分到12時一個時段。而不論任何病房，開放時段，1床含陪病者至多2人，開放時段會依疫情變化調整公告。

高醫副院長吳登強表示，由於國際疫情迅速飆升，越來越多國家被列入我國的旅遊警告地區，除了政府公告為三級旅遊警示地區返國人士及其同住者外，高醫特別擴大病人分流措施，將原設在急診室戶外帳棚區的「返國關懷門診」，改移至自由路啟川大樓門口旁，對近14天內返國人士，若無發燒或呼吸道症狀，卻有其他疾病的就醫需求，由醫護人員提供量測體溫、抽血及內外科就診詢問等服務，以確保自身、醫護人員及其他病人的就醫安全。

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高醫院內明起不再受理掛號，民眾就醫請利用網路、電話專線或院外自助掛號機掛號。（高醫提供）

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