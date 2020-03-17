法國疫區現場》知道乘客來自台灣…法國運將讚防疫「真的很棒」

台灣基進發言人顏銘緯分享在法國求學期間，碰到的防疫狀況。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-17 17:35:02

首次上稿 15:12

更新時間 17:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕人在法國求學的台灣基進發言人顏銘緯，今以影像方式、透過台灣基進跟好友報平安，他也提及法國防疫現況，並述說一段當地計程車運將讚許台灣防疫的對話，強調台灣只要堅持自己的路，會漸漸讓各國認識。

人在法國里昂求學的顏銘緯指出，法國政府已宣布關閉所有對國家來說不重要的商業活動，包含酒吧、咖啡店、電影院等，只開放生活必需採購的活動。

他表示，由於法國人對口罩使用的習慣跟台灣非常不一樣，而他們目前的生產線也沒有辦法應付這麼多口罩需求，也就是說，法國人現在是幾乎沒有口罩可以戴，加上社會習慣，過去的感染可能都是因為人們接觸過於頻繁，社會間隔過短而導致。

鑒於世界各地陸續出現的排華言行，顏銘緯也分享了一個小故事，當他跟計程車司機提到自己來自台灣，計程車司機態度180度大轉變，一直讚許台灣這次的防疫措施真的做得很棒。

顏銘緯說，這證明只要台灣堅持走自己的路，不要走向中國的路，台灣未來會漸漸讓各國社會、越來越多人認識這個美麗的島嶼。

顏銘緯強調，越抗中越安全，希望大家也一起祝福海外的台灣人。

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