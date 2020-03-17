為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

法國疫區現場》知道乘客來自台灣…法國運將讚防疫「真的很棒」

台灣基進發言人顏銘緯分享在法國求學期間，碰到的防疫狀況。（記者王榮祥翻攝）

台灣基進發言人顏銘緯分享在法國求學期間，碰到的防疫狀況。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-17 17:35:02

首次上稿 15:12
更新時間 17:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕人在法國求學的台灣基進發言人顏銘緯，今以影像方式、透過台灣基進跟好友報平安，他也提及法國防疫現況，並述說一段當地計程車運將讚許台灣防疫的對話，強調台灣只要堅持自己的路，會漸漸讓各國認識。

人在法國里昂求學的顏銘緯指出，法國政府已宣布關閉所有對國家來說不重要的商業活動，包含酒吧、咖啡店、電影院等，只開放生活必需採購的活動。

他表示，由於法國人對口罩使用的習慣跟台灣非常不一樣，而他們目前的生產線也沒有辦法應付這麼多口罩需求，也就是說，法國人現在是幾乎沒有口罩可以戴，加上社會習慣，過去的感染可能都是因為人們接觸過於頻繁，社會間隔過短而導致。

鑒於世界各地陸續出現的排華言行，顏銘緯也分享了一個小故事，當他跟計程車司機提到自己來自台灣，計程車司機態度180度大轉變，一直讚許台灣這次的防疫措施真的做得很棒。

顏銘緯說，這證明只要台灣堅持走自己的路，不要走向中國的路，台灣未來會漸漸讓各國社會、越來越多人認識這個美麗的島嶼。

顏銘緯強調，越抗中越安全，希望大家也一起祝福海外的台灣人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本疫區現場》台灣人：停課在家的小孩每天去公園玩
2020-03-17 12:17

日本疫區現場》台灣人：停課在家的小孩每天去公園玩
英國疫區現場》愛丁堡台人：「佛系防疫」是真的 放棄一般醫療行為
2020-03-17 12:12

英國疫區現場》愛丁堡台人：「佛系防疫」是真的 放棄一般醫療行為
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
法國疫區現場》旅法音樂家：交通減班、學校停課... 花都宛如空城
2020-03-17 09:35

法國疫區現場》旅法音樂家：交通減班、學校停課... 花都宛如空城
法國疫區現場》傳將全境「封城」 衝超市搶貨反被人潮嚇傻
2020-03-17 08:30

法國疫區現場》傳將全境「封城」 衝超市搶貨反被人潮嚇傻
高雄市今日熱門
2020-03-12 15:31

武漢肺炎》台商拒入住檢疫旅館衝機場想落跑 被逮上銬罰100萬

2020-03-16 19:04

調查局破最大宗口罩囤積案！ 高市1藥局私售21萬片、每片10元

2020-03-16 19:25

自動先降級？韓國瑜穿「副市長」背心主持防疫會議 影片

2020-03-11 22:14

韓國瑜拋「香港村」構想 在台港人拳頭硬了 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播