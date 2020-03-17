8小時榮譽假賣1500元 中正預校驚爆學生向文書兵買假

中正預校傳出有6位學生向文書兵買假或銷罰。（資料照）

2020-03-17 12:30:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在中正預校擔任文書兵的林姓男子，涉嫌以每8小時為1個單位，1單位1500元為代價，向學生販售增加或抵銷榮譽假、罰勤、留讀，共有6位學生花錢買假或銷罰，幸校方即時發現，林男被依偽造文書罪送辦，檢方偵查後處分緩起訴，並命他應向公庫支付5萬元。

檢方指出，林姓男子（上等兵，現已退役）是中正預校學生第一大隊的文書兵，負責整理該大隊學生獎懲紀錄，他因缺錢花用，竟異想天開以每8小時為1個單位，1單位1500元為代價，詢問學生有沒有人要買假或銷罰。

其中高三的陳姓學生代他同學詢問後，同年級的康姓學生花了1800元替自己和王姓同學抵銷懲罰假1支、購買榮譽假1支；另名詹姓同學花了1500元抵銷懲勤8小時、劉姓同學花了1500元買榮譽假8小時。

更有1名劉姓高三生花了2900元抵銷自己懲勤16小時，而幫忙的陳姓學生沒有花錢，也獲得榮譽假1支；不過，當林姓男子製作完這些不實獎懲紀錄後，花錢買假或銷罰學生還沒來得及享受，就被同學檢舉到輔導長那邊，校方也立即介入調查，將林姓男子送辦。

檢方偵查時，認定林男犯後態度良好，且沒有前科，加上他偽造的不實獎懲紀錄還沒有實施，就被查獲送辦，沒有造成危害，因此偵結處分緩起訴，並應在緩起訴6個月內向公庫支付5萬元。

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