土耳其團3名確診者趴趴走？ 高市衛局闢謠：他們幾乎足不出戶

高雄市衛生局簡技潘炤穎今表示，網路謠傳土耳其旅遊團3名確診個案在高雄趴趴走，強調3人返台後都盡量足不出戶。（記者方志賢攝）

2020-03-17 12:12:15

〔記者方志賢／高雄報導〕中央流行疫情指揮中心昨公布8例確診個案中，其中高雄市佔了3例，都是土耳其旅遊團同團旅客，對網路謠傳他們返國後到被確診前，曾有2天時間在高雄趴趴走，高雄市衛生局今上午反駁表示，這些團員返台均有相當警覺，且盡量足不出戶，甚至有個案在家戴上兩層口罩，就是擔心同住子女受感染。

衛生局簡技潘炤穎強調，面對嚴峻疫情，凝聚共識最重要，不容許網路惡意散布、謠傳不實疫情，一旦發現有這樣的情事發生，會蒐集相關事證，並依傳染病防治法63條及社會秩序維護法64條，移送警政機關偵辦，如果事證明確最高可開罰300萬元。

潘炤穎說，高雄市匡列土耳其旅遊團6位同行團員，其中案66、案67及同住兒子1家3口，其中案66、案67確診，他的兒子也住進隔離病房，目前一採陰性。另外案65返台後，也很有警覺性，在家足不出戶，且戴兩層口罩，擔心傳染給家人，目前再匡列其同住兒子、女兒2人為密切接觸者。

潘炤穎說，這些團員13日入境時都是自主健康管理，15日發病，他到醫院就診的接觸者相當有限，並不像網路謠傳有未戴口罩到處趴趴走的情形。另外有案67因鼻竇炎到耳鼻喉科診所就醫，但也是在診所外診療，並沒有進入診所。

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土耳其旅遊團個案追蹤處理情形。（記者方志賢攝）

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