為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

土耳其團3名確診者趴趴走？ 高市衛局闢謠：他們幾乎足不出戶

高雄市衛生局簡技潘炤穎今表示，網路謠傳土耳其旅遊團3名確診個案在高雄趴趴走，強調3人返台後都盡量足不出戶。（記者方志賢攝）

高雄市衛生局簡技潘炤穎今表示，網路謠傳土耳其旅遊團3名確診個案在高雄趴趴走，強調3人返台後都盡量足不出戶。（記者方志賢攝）

2020-03-17 12:12:15

〔記者方志賢／高雄報導〕中央流行疫情指揮中心昨公布8例確診個案中，其中高雄市佔了3例，都是土耳其旅遊團同團旅客，對網路謠傳他們返國後到被確診前，曾有2天時間在高雄趴趴走，高雄市衛生局今上午反駁表示，這些團員返台均有相當警覺，且盡量足不出戶，甚至有個案在家戴上兩層口罩，就是擔心同住子女受感染。

衛生局簡技潘炤穎強調，面對嚴峻疫情，凝聚共識最重要，不容許網路惡意散布、謠傳不實疫情，一旦發現有這樣的情事發生，會蒐集相關事證，並依傳染病防治法63條及社會秩序維護法64條，移送警政機關偵辦，如果事證明確最高可開罰300萬元。

潘炤穎說，高雄市匡列土耳其旅遊團6位同行團員，其中案66、案67及同住兒子1家3口，其中案66、案67確診，他的兒子也住進隔離病房，目前一採陰性。另外案65返台後，也很有警覺性，在家足不出戶，且戴兩層口罩，擔心傳染給家人，目前再匡列其同住兒子、女兒2人為密切接觸者。

潘炤穎說，這些團員13日入境時都是自主健康管理，15日發病，他到醫院就診的接觸者相當有限，並不像網路謠傳有未戴口罩到處趴趴走的情形。另外有案67因鼻竇炎到耳鼻喉科診所就醫，但也是在診所外診療，並沒有進入診所。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

土耳其旅遊團個案追蹤處理情形。（記者方志賢攝）

土耳其旅遊團個案追蹤處理情形。（記者方志賢攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中和里長率團出國將受中央處罰 侯友宜連2次：很好
2020-03-17 11:57

中和里長率團出國將受中央處罰 侯友宜連2次：很好
武漢肺炎》是否宣布禁止入境？ 陳時中：幾乎了啦
2020-03-17 11:29

武漢肺炎》是否宣布禁止入境？ 陳時中：幾乎了啦
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
西班牙留學2確診 土耳其團5染疫
2020-03-17 05:30

西班牙留學2確診 土耳其團5染疫
武漢肺炎》錯估形勢！警官偕妻遊土耳其恐回不了國
2020-03-16 22:54

武漢肺炎》錯估形勢！警官偕妻遊土耳其恐回不了國
高雄市今日熱門
2020-03-12 15:31

武漢肺炎》台商拒入住檢疫旅館衝機場想落跑 被逮上銬罰100萬

2020-03-16 19:04

調查局破最大宗口罩囤積案！ 高市1藥局私售21萬片、每片10元

2020-03-10 19:49

回收床墊藏玄機 紙袋一打開……金光閃閃

2020-03-16 19:25

自動先降級？韓國瑜穿「副市長」背心主持防疫會議 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播