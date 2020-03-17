陳致中批韓國瑜硬辦電競 鄭照新：太政治思考

高市新聞局長強調電競賽採線上模式是既有模式。（記者王榮祥攝）

2020-03-17 11:44:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員陳致中指出，防疫關鍵時刻，高雄市政府卻決定採取線上模式照常舉辦電競賽，就是不在乎防疫、就是要搶救年輕人年輕票，他質疑相關單位到底是豬隊友？還是根本豬隊長？認為延辦一點不丟臉，硬要辦才可恥！

陳致中彙整電競嘉年華若採用線上對戰，將有五大缺點，首先以市府經費舉辦活動，不是只有單純辦比賽，就算比賽也應該有收益，例如門票收入跟轉播權利金。以線上舉辦方式，難道還要收門票嗎？

第二、電競嘉年華不應該只是單純比賽，廠商參展也是主要目的，藉此機會，市府可與廠商接觸，推銷高雄投資環境，增加招商可能性。

三、全台各地玩家其實都很期待與個職業戰隊見面機會，要辦線上見面，不如平常看職業選手直播就好。

四、 舉辦嘉年華會，更重要的是吸引人潮，帶動觀光旅遊、消費，如果線上舉辦，玩家、電競迷不來高雄，那如何帶動效益？

五、錢要花在刀口上，在防疫關頭硬要線上舉辦卻效果低落，不啻浪費公帑，不如多作準備、擇期再辦。

高市新聞局長鄭照新則指出，這樣的批評是太過政治思考，如果因為政治攻防去扼殺電競產業發展、去否定年輕人對電競產業投入的熱情，那我們就問一句，電競產業到底是需不需要支持，還是放任自生自滅 如果因為這樣不惜去否定電競產業對台灣的重要性，這樣的批評是缺乏道德標準。

鄭照新舉韓國英雄聯盟為例，其舉辦的春季賽就是採取線上模式，包括棚內僅留教練、選手及工作人員，並沒有現場觀眾，比賽也是隊伍分開在各自棚內，這樣子線上比賽模式，是電競產業已進行多年的既有模式，所以並沒有說採取新模式摸索的問題。

他認為，其實在疫情當下，很多人是在家裡面進行線上遊戲，現在這個時候，其實是更需要去推動跟鼓勵，如果能夠在這個時候持續推動電競產業，也才能夠讓電競產業業者相信，高雄推動電競產業的決心，在疫情過後，才會得到電競產業的青睞。

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