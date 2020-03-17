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武漢肺炎》高雄地檢署開會 桌距逾1米限1人坐避免感染

高雄地檢署成立「疫情應變專組」，開會桌距逾1公尺限1人坐避免交叉感染。（記者黃良傑翻攝）

高雄地檢署成立「疫情應變專組」，開會桌距逾1公尺限1人坐避免交叉感染。（記者黃良傑翻攝）

2020-03-17 00:23:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄地檢署因應武漢肺炎疫情，規劃成立「疫情應變專組」，由襄閱主任檢察官曾靖雅擔任召集人，會議桌位必須距離超過1公尺，避免飛沫傳染；偵查庭也防疫，採保鮮膜包覆金屬框架，訊後扔棄，一次性使用降減感染風險。

檢方透露，上周曾有從日本押返台的詐欺車手，偵訊、羈押庭都採高規格防疫措施，待裁定羈押後，該車手出現咳嗽症狀，幸好採檢呈陰性反應，不過，有防疫措施，相關人員也比較安心。

雄檢因應武漠肺炎疫情，除了設立防疫偵查庭，收問從疫區返台的犯罪嫌疑人，上月26日也成立「疫情應變專組」，規劃應變緊急或擴大的疫情，確保人力調配正常，以及有工作人員隔離時，未來內部如何平順運作，以及如何運用視訊模式。

雄檢規劃的「疫情應變專組」召集人為襄閱主任檢察官曾靖雅，主任檢察官朱婉綺負責疫期案件窗口與平台，並以通風良好的6樓大禮堂為辦公室，開會的成員和行政科室主管，每桌1人且桌距逾1公尺，避免飛沫和交叉傳染風險。

此外，要求進出雄檢人員配戴口罩、測量體溫，若有疫區居住旅遊史、接觸史，都嚴格篩檢、管控，一旦發現冇發燒或急性呼吸道症狀的洽公者，另規劃獨立的進出動線，同時也建置防疫偵查庭、遠距視訊開庭等設備，防疫零破口的前提，讓防疫期間，維持地檢署員額的三分之二人力運作。

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