武漢肺炎》韓國瑜推5大線上計畫 電競賽照辦採線上對戰

高雄市府今下午召開防疫會議後，宣布配合中央將禁止高中職以下師生出國。市長韓國瑜（中）並表示推動5大線上計畫。（記者方志賢攝）

2020-03-16 20:44:45

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市府今下午召開防疫會議後，宣布配合中央將禁止高中職以下師生出國。市長韓國瑜也表示推動5大線上計畫，包含高雄電競賽事如期舉辦，並採取線上對戰模式、展示遠距教學、懇親線上會面、線上掃墓及線上上班等方式。

韓國瑜表示，防疫會議討論5重點，第1是向外界展示如何遠距教學，用線上的教育設備；第2、高雄電競賽事一樣舉辦，以線上對戰模式，降低人與人接觸；第3、懇親規劃改以線上會面方式，讓民眾向在長照中心的長輩請安、問好。韓國瑜說，第4、清明掃墓即將到來，線上掃墓也是一種表達的方式；第5、公部門辦公模式的改變，目前也正在規劃改由線上上班模式。

衛生局長林立人也表示，為避免社區感染，中央要求地方擴大採檢的醫院，高市原有12家指定隔離醫院，再加入12家醫院，總計有24家，同時負壓隔離病床也從164床增加為175床，另外1人1間非負壓隔離病房也增至164床。林立人說，目前全球已是大流行，很難避免境外移入個案進入社區造成疫情傳播，倘若高市爆發首例本土確診個案，疫調不出確切感染源，將報請應變會議要求轄區社區公園的遊樂設施、百貨賣場、醫療等機構所屬固定式、機械式的遊樂設施，如果經營業者1天不能至少3次清消，業者就必須暫停使用處分。

民政局長曹桓榮指出，因應清明節掃墓，公立納骨塔全面取消法會，希望掃墓分流祭拜，一來是時間分流，不要集中清明假期，第二個方式的分流是傳統掃墓外，也可透過線上祭祖替代。

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