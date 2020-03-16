實現部落行的正義 布農族青年返原鄉開小黃

布農族青年林志勇返鄉開小黃。（記者蔡清華翻攝）

2020-03-16 17:07:58

〔記者蔡清華／高雄報導〕原本在都會區開聯結車的布農族青年林志勇，為了實現部落行的正義，重返那瑪夏開「幸福小黃」接送部落的長輩、小孩就醫或上學，服務在地的居民，讓他樂在其中。

那瑪夏區屬於公共運輸涵蓋率低於全國均值78%之偏鄉，由於地處山區道路條件差，不利公車運行，對於年長及年幼者更加不友善，加上地廣人稀，使得公共運輸的供給可及性，屢有服務缺口，公路總局為了補齊偏鄉運輸的最後一哩路，藉由「幸福小黃」將公共運輸深入山區，實現偏鄉部落行的正義。

林志勇過去是聯結車司機，在外打拚多年，「幸福小黃」在那瑪夏通車之後，讓他得以回部落定居及就近照顧雙親長輩，捨棄高薪回到部落改握小黃方向盤。

林志勇笑著說，擔任小黃司機幾個月來，讓他最感動的事，就是「部落裡的長輩，自己來服務」每天都跟部落長輩們相處，讓他感到特別親切，除了開口說族語外，由於都是部落裡熟識的族人，一路上相處聊天就像家人一般。

除了服務部落裡的長輩，對於補習晚回家或是外地就學放假返鄉的孩子也有車可搭，部落父母不用再擔憂或是為了接送放下手邊工作來回奔波，可以幫助族裡的人是件開心的事，也覺得這是一份很有意義的工作。

他說，最喜歡載到老人，他們都會用最親切布農族的話語「Uninang、Mihumisang」問候，讓他們就算開得再辛苦也感到很值得。

高雄市區監理所所長陳崑山表示，聘用在地族人當小黃司機，除了可以活絡地方經濟創造就業機會外，用族語跟長輩溝通上也沒有距離，可以讓幸福小黃更貼近族人需求，同時也可以為幸福小黃注入新的活力。

幸福小黃入原鄉，實現部落行的正義。（記者蔡清華翻攝）

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