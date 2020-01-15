看守所裡過年！直播主之亂 高雄地院裁定連千毅續押

網紅連千毅直播主之亂移審高雄地院，今晚裁定續押確定法法回家過年了。（資料照）

2020-01-15 21:39:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕網紅直播主連千毅去年9月間因和另一派「大仁哥」直播主互嗆，引發爭鬥還傳槍響，槍手張瑛桔投案收押，連也遭收押禁見，並擴大偵辦組織犯罪、槍砲、恐嚇等案，逮獲太陽會前苗栗分會長謝育全等4人，今天被起訴後移審高雄地院，雄院下午4點半開庭攻防，一直開到晚上9點26分，法官諭知考量被告有串供之虞，裁定連千毅續押，並且禁見及禁止通信、授收物件，確定沒法回家過年。

據了解，連對槍砲、組織犯罪部分案情否認，希望過年能回家團聚，將會提出抗告；連千毅於去年11月14日高雄地院開延押庭，裁准延押2個月，雖提抗告還是被高雄高分院駁回，連遭押的期限4個月將屆滿到期，屆滿前夕過年前，高雄地檢署將他起訴。

連千毅以「刷一整排愛心、漢堡」等口頭禪在直播界爆紅，去年9月在高雄引發一連串槍擊、恐嚇案件，檢警合作一口氣掃蕩「天道盟太陽會高雄分會」及苗栗等據點，雄檢今偵結起訴27名涉案人，在押的連千毅等4人也被移審至地院，並立即展開「接押庭」。

連千毅和謝育全答辯部分內容各說各話，謝育全稱早已退隱不管太陽分會的事，同時否認當高雄分會長，至於徽章是他車行的LOGO，只是有點像太陽會徽章而已，至於張男對另一邊的直播站開槍一事，謝育全也否認教唆開槍，指稱知道時已阻攔不及；但連千毅則稱謝育全酒後敎唆，連千毅坦承犯下組織、恐嚇、妨害自由等罪部分，不認罪槍砲案，並當庭向社會道歉。

雄檢指出，連千毅在2016年成立蘭庭國際，吸收多人加入高雄分會，以高雄市鼓山區一處倉庫作為直播及幫派活動的據點，並由謝育全暫任高雄分會會長，楊姓、黎姓男子分別擔任副分會長，連千毅則為高雄分會的實際主持人，並在高雄地區招募人馬，連雖否認但手下指證歷歷，警方也在據點和車內查扣太陽會徽章。

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