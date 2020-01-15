高市議會延到4/16開議 議員質疑助韓躲質詢避出糗

高市議會本會期延至4月16日開議，議員林于凱質疑是助韓國瑜躲質詢，避免在罷韓前出糗。（資料照）

2020-01-15 20:03:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天召開程序委員會議，第3次定期大會原規劃自4月9日起舉行，國民黨團總召曾俊傑建議修正議程草案，延後至4月16日開議。對此，時代力量議員林于凱質疑，難道是為了在罷韓投票前，幫助韓國瑜躲議會質詢，避免出糗？

對此，高雄市議會澄清說，往年議會在3月或4月初開議，是因為議員與市府官員要參加每年5月，高雄市姊妹市美國波特蘭市的玫瑰節，今年因為沒編經費，議員不參加，因此才提議將開議日期往後延。

高雄市議會今天由副議長陸淑美主持，召開程序委員會議，討論第3屆第3次定期大會日程表草案，原規劃自4月9日起舉行，6月17日閉幕，大會為期70天。

但國民黨團總召曾俊傑建議修正議程草案，延後自4月16日開議， 經討論後，修正通過日程表草案，大會日程延至4月16日舉行，6月24日閉幕。

對此，時代力量議員林于凱質疑，第3屆第3次定期大會議事日程表草案，開議時間比往年晚了2、3個禮拜，難道市議會是在幫市長韓國瑜量身訂做議事日程?以免答詢出糗，為罷韓升溫？

林于凱表示，攤開近幾年春季議事日程開議時間，2015年是3月27日，2016年是4月8日，2017年是3月24日，2018年是3月14日，2019年是3月29日，範圍大約落在3月中到4月初，但今年竟然擬排在4月16日，開議這麼推遲的安排方式，實屬罕見。

林于凱分析，民間團體預計在年後，展開罷韓第2階段連署，若連署書審查順利，預估罷免投票最快可能在5月中下旬就登場，這次議會把開議時間延到4月中，難免讓人聯想，恐怕是為了在罷韓前，盡量減少韓國瑜面對質詢的可能性。

林于凱說， 此外，本次議事日程草案中，總質詢將落在5月底，但選罷法規定「罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。」，如果罷韓投票順利於5月舉行且通過，韓國瑜便可溜之大吉、免去面對總質詢。

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