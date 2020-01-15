為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

國寶古蹟修護蘇清良「土水修造技術」高市登錄為文化資產

古蹟修護國寶級師傅蘇清良（中）的「土水修造技術」，高市文化局公告登錄為文化資產。（記者蘇福男攝）

古蹟修護國寶級師傅蘇清良（中）的「土水修造技術」，高市文化局公告登錄為文化資產。（記者蘇福男攝）

2020-01-15 19:24:48

〔記者蘇福男／高雄報導〕現年84歲的蘇清良，從16歲開始跟隨高雄湖內區公舘里「韓基福」師學土水，從事土水行業超過一甲子，雖然小學沒畢業，如今卻是古蹟修護國寶級師傅，高雄市政府文化局公告登錄蘇清良的「土水修造技術」為文化資產。

在國內古蹟修護界，「良師」蘇清良是不可多得的國寶級老師傅，高市文化局公告登錄的理由為：「蘇清良精通箄仔壁、土墼厝、壁體疊磚、屋面蓋瓦、灰泥裝修、線角修飾等建屋與土水技術，也參與山場（墳墓）施作，皆是傳統寺廟、民居、宅第、墓葬等古蹟修復所不可或缺技術。」；「對各項土水修造技術皆甚專精，也實際從事於傳統建築之修復，具有一定之專業性，也能體現該技術對文化資產的貢獻與價值。」；「對各項土水修造技術所需之原材料，如麻苧麻絲、竹片、紅瓦、灰泥之來源、製造、材質、強韌度等皆甚為瞭解，並實際運用於各類傳統建築的修復上，能深入掌握其傳統技術與知識。」

蘇清良修護古蹟的足跡遍及全台和離島，從台北淡水紅毛城、中山堂、台北賓館、新竹北埔老街、台中霧峰林家花園、台中清水黃家古厝、台南車站、台南公會堂、水交社文化園區、高雄橋仔頭糖廠日式廠長宿舍到屏東恆春古城，甚至澎湖，蘇清良都親身參與，把他將近70年的經驗技術，修護前輩的經典建築作品，再現百年風華。

蘇清良說，外行人看古建築只看外表，他看到的是建築線條美和先人的建築智慧，恆春古城樓使用的「三合土」，包括土、沙、糯米、石灰、黑糖，有的加上稻草、粗糠和海草，光要調配這些材料就是一項大工程，他把古蹟修復當成藝術，以「修舊如舊，彷彿再生」為修復的最高境界。

他表示，原本打算退休，但2000年兒子的營造公司標到台北賓館（日治時期的台灣總督官邸）修護案，因沒人會「畫線」，他只好打消退休念頭親自出馬，結果又因政府愈來愈重視古蹟修護文化資產，標案陸續找上他，沒有蓋過大厝的年輕師傅，不知如何進行修護，所以他一直退不了休，他的同門師兄弟早就引退享清福了。

蘇清良強調，土水修造技術十分繁雜，以前的老師傅傳授技術多留一手，因此習藝要有相當的耐心，他的孫子已繼承家族衣缽，期盼有更多年輕人一起加入研習傳承。

各種造型、功能不一的抹刀，和不知名的工具，都是蘇清良修護古蹟的「家私」壓箱寶。（記者蘇福男攝）

各種造型、功能不一的抹刀，和不知名的工具，都是蘇清良修護古蹟的「家私」壓箱寶。（記者蘇福男攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
2015-05-14 08:00

古蹟增多 修護費縮水 台中市府挨批
2015-04-10 06:00

台南火車站 古蹟修護今年展開
狂！單店平均業績超過4千萬！

狂！單店平均業績超過4千萬！
剪黏大師陳三火 協助修護奉天宮
2015-03-21 06:00

剪黏大師陳三火 協助修護奉天宮
剪黏工藝令人讚嘆 奉天宮古蹟修護展先睹為快
2015-03-20 13:28

剪黏工藝令人讚嘆 奉天宮古蹟修護展先睹為快
2020"債"升級 精選債券有密技

2020"債"升級 精選債券有密技
高雄市今日熱門
2020-01-11 21:04

韓國瑜慘敗 臨時取消中外記者會 媒體傻眼 影片

2020-01-10 21:06

發音似「民進凍蒜」？陳樹菊助講讓台下韓粉瞬間困惑

2020-01-13 16:30

潘恒旭嗆賭選上發1千份雞排至今神隱 陳柏惟說話了！

2020-01-11 19:31

理智斷線！韓國瑜落後 韓粉衝禁區飆駡蔡英文 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播