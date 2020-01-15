國寶古蹟修護蘇清良「土水修造技術」高市登錄為文化資產

古蹟修護國寶級師傅蘇清良（中）的「土水修造技術」，高市文化局公告登錄為文化資產。（記者蘇福男攝）

2020-01-15 19:24:48

〔記者蘇福男／高雄報導〕現年84歲的蘇清良，從16歲開始跟隨高雄湖內區公舘里「韓基福」師學土水，從事土水行業超過一甲子，雖然小學沒畢業，如今卻是古蹟修護國寶級師傅，高雄市政府文化局公告登錄蘇清良的「土水修造技術」為文化資產。

在國內古蹟修護界，「良師」蘇清良是不可多得的國寶級老師傅，高市文化局公告登錄的理由為：「蘇清良精通箄仔壁、土墼厝、壁體疊磚、屋面蓋瓦、灰泥裝修、線角修飾等建屋與土水技術，也參與山場（墳墓）施作，皆是傳統寺廟、民居、宅第、墓葬等古蹟修復所不可或缺技術。」；「對各項土水修造技術皆甚專精，也實際從事於傳統建築之修復，具有一定之專業性，也能體現該技術對文化資產的貢獻與價值。」；「對各項土水修造技術所需之原材料，如麻苧麻絲、竹片、紅瓦、灰泥之來源、製造、材質、強韌度等皆甚為瞭解，並實際運用於各類傳統建築的修復上，能深入掌握其傳統技術與知識。」

蘇清良修護古蹟的足跡遍及全台和離島，從台北淡水紅毛城、中山堂、台北賓館、新竹北埔老街、台中霧峰林家花園、台中清水黃家古厝、台南車站、台南公會堂、水交社文化園區、高雄橋仔頭糖廠日式廠長宿舍到屏東恆春古城，甚至澎湖，蘇清良都親身參與，把他將近70年的經驗技術，修護前輩的經典建築作品，再現百年風華。

蘇清良說，外行人看古建築只看外表，他看到的是建築線條美和先人的建築智慧，恆春古城樓使用的「三合土」，包括土、沙、糯米、石灰、黑糖，有的加上稻草、粗糠和海草，光要調配這些材料就是一項大工程，他把古蹟修復當成藝術，以「修舊如舊，彷彿再生」為修復的最高境界。

他表示，原本打算退休，但2000年兒子的營造公司標到台北賓館（日治時期的台灣總督官邸）修護案，因沒人會「畫線」，他只好打消退休念頭親自出馬，結果又因政府愈來愈重視古蹟修護文化資產，標案陸續找上他，沒有蓋過大厝的年輕師傅，不知如何進行修護，所以他一直退不了休，他的同門師兄弟早就引退享清福了。

蘇清良強調，土水修造技術十分繁雜，以前的老師傅傳授技術多留一手，因此習藝要有相當的耐心，他的孫子已繼承家族衣缽，期盼有更多年輕人一起加入研習傳承。

各種造型、功能不一的抹刀，和不知名的工具，都是蘇清良修護古蹟的「家私」壓箱寶。（記者蘇福男攝）

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