高市大寮區工寮火警 空氣品質恐雪上加霜

高雄市大寮區燒工寮，空氣品質恐將雪上加霜。（記者洪定宏翻攝）

2020-01-15 16:31:28

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市楠梓區今晨發生紡織品倉庫火警，導致空氣污染嚴重；沒想到，大寮區下午也傳出工寮火警，空氣品質恐將雪上加霜。

高雄市消防局於下午2點56分獲報，指大寮區影七路發生火警，調派大寮﹑中庄及鳳山分隊到場搶救。

消防局表示，目前已控制火勢，無人受困或受傷。

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