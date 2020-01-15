恐怖！婦人習慣用溪水漱口 竟遭水蛭寄生

高雄義大醫院耳鼻喉科醫師王誌群（左）、胸腔科醫師陳鍾岳（右），近期門診發現一名婦人被活體水蛭寄生在聲門氣管長達3週以上。（記者許麗娟攝）

2020-01-15 15:26:47

〔記者許麗娟／高雄報導〕一名住在高雄茂林山區的60歲沈姓婦人，日前因喉嚨有異物感及咳出血痰，至高雄義大醫院耳鼻喉科門診，經檢查發現在聲門氣管有蠕動的生物寄生，後經醫院胸腔科以內視鏡及異物夾取出，是一隻長達10公分水蛭寄生，醫師研判應寄生長達3週以上。

義大醫院耳鼻喉科醫師王誌群表示，沈姓婦人在在茂林山區種植咖啡樹，平時習慣以大水桶接山泉水嗽口、洗臉，婦人因本身為口腔癌患者，敏感度較一般人低，直到近日咳嗽有血絲，也覺得喉嚨有異物，經檢查才發現是一隻水蛭寄生在聲門氣管。

王誌群指出，這隻水蛭應是生長在山間溪水的寄生性螞蝗，幼蟲約僅2、3mm，肉眼難以發現，飲用未經煮沸的溪水或山泉水可能經鼻腔、副鼻竇進入人體並以吸盤寄生，沈姓婦人被發現的水蛭已長至10公分大小、寬也有1公分粗，一般幼蟲長至成蟲約需3～4週，評估可能已寄生超過3週。

寄生在婦人聲門氣管的水蛭後經義大胸腔科醫師陳鍾岳取出，陳鍾岳指出，因該隻水蛭為活體，為避免水蛭跑進氣管，先噴上麻藥，再以切片夾將其取出，過程約花10分鐘，水蛭夾出時還在蠕動，患者除了受到驚嚇，也覺得取出後輕鬆許多。

醫師王誌群提醒，水蛭吸附皮膚後，會釋放麻醉成分使宿主不易發現，近年來露營、山區健行盛行，應盡量避免飲用未經煮沸的山泉水或溪水，若用來清洗食物，也需煮沸後再食用，若被水蛭吸附在皮膚時撥掉即可，但若有覺得呼吸困難、口鼻流血、喉嚨或耳內有異物則應盡速就醫檢查。

寄生在婦人聲門氣管的水蛭已長得非常肥大，寬約1公分，體長約10公分。（記者許麗娟翻攝）

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