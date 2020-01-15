藍營議員質詢捧韓國瑜被網友訕笑 怒提告反遭檢察官洗臉

國民黨高市議員王義雄質詢捧韓被網友訕笑，他事後向10位網友怒提告，卻反被檢察官洗臉。（本報資料照）

2020-01-15 13:29:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高市議員王義雄去年5月在議會質詢時，公開讚許高雄市長韓國瑜有魄力、有毅力、有決心、有擔當、有格局，不但給韓國瑜6顆星、101分，還要求市府官員起立替韓鼓掌；新聞揭露後，10名網友跑到王的臉書粉專留言訕笑，王不滿提告誹謗及公然侮辱，卻被檢察官認定為「可受公評之事」，偵結處分不起訴。

檢方指出，王義雄在議會質詢時，形容韓國瑜有魄力、有毅力、有決心、有擔當、有格局、有國際觀，一心為市民生計打拚，是苦民所苦、民之所欲的市長，不像電視中的鄉民女神黃捷只給2分，根本不知她的評價標準；王還說，近幾月來，在報章、網路許多不實指控、凌遲、抹黑、抹紅、抹白、抹黃、打壓，韓市長都能夠忍氣以對，他要給予市長最高分數，並給予市長最大勉勵。

質詢畫面透過電視新聞播出後，大批網友跑到王義雄的臉書粉專留言嗆聲，王認為其中有10位網友的留言太過份，已妨害到他的名譽，報警提告希望給網友一個教訓；但10網友陸續被警方傳喚到案後，但大多辯稱自己只是看不慣識議員不認真監督市政，反而去捧韓國瑜的LP，才會留言希望議員能注意自己言行。

檢察官認為，這10位網友的言詞雖然會造成王義雄的不快，但並非單純進行人身攻擊，或用抽象謾罵的方式攻擊人，因此認定尚在「可受公評之事」，因此偵結後處分10位網友不起訴。

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