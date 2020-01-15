連千毅超凶殘 小弟疑偷吃「大嫂」被私刑

連千毅曾懷疑底下小弟和他的女性友人「過從甚密」，竟動用私刑執行「家法」。（本報資料照）

2020-01-15 11:24:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年9月在高雄引發「直播主之亂」的網紅連千毅，背景除了是幫派成員外，更被檢警查出，他曾懷疑底下小弟和他的女性友人「過從甚密」，竟動用私刑執行「家法」，藉此恐嚇其他幫眾不可背叛他，手段相當凶殘。

檢方指出，連千毅經營蘭庭國際公司期間，懷疑底下的謝姓員工疑似偷吃「大嫂」，竟指示旗下的小弟把謝男帶到直播倉庫後，除強迫他向連道歉外，另執行高雄分會「家法」，以球棒重擊謝男左手數十下，執行「家法」過程全程錄影，連姓再把影片上傳至微信「蘭庭精品辦公室人員」群組，警告其他成員莫背叛或再犯。

由於連千毅直播販售的精品多為仿造的假貨，他擔心消費者購買後被會識破，影響到後面的生意，於是他指示旗下小弟在網路盯哨，只要看到網路上有網友對他或公司有嘲諷或不利的貼文及留言，立即將該網友的臉書個人頁面、留言或貼文截圖，發送至「微信」中「蘭庭精品辦公室人員」群組內，再派人到該網友的個人臉書頁面留言或發訊息，使網友心生畏懼，被迫刪除留言或貼文並公開道歉。

檢方指出，曾有一名網友「不知死活」，下單買手表後用假匯款明細騙取連千毅，結果被連千毅脅迫到直播倉庫罰站，連千毅還用該名網友的臉書帳號，公開直播訓斥，過程長達45餘分鐘。

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