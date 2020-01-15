高市原料倉庫大火黑煙空污嚴重，趙天麟批市長還在睡嗎，市府因應太慢，影響市民健康。（記者黃良傑翻攝）

2020-01-15 11:33:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市楠梓區東昌街今晨6點多發生工廠倉庫大火，濃烈黑煙和異味隨北風往「市區」飄散，市區瀰漫霧霾和刺鼻燒焦味，污染物難散，空氣品質差，氣象局提醒減少戶外活動，並戴口罩。重大空污事件未見市長督陣，立委趙天麟上午7點56分臉書批市長韓國瑜還在睡，市府應立即依《空污法》第33條發佈相關提醒與警告！

市長韓國瑜回應，第一時間派消防局搶救滅火，也在早上7點45分啓動各局處的協調會報，官方臉書和媒體line群組及環保局網站，也透過廣播電台和電視台的跑馬燈，發出空污的警報，協調各學校和區公所，彈性調整課程和作業，特別提醒市民戴口罩。

趙天麟指出，現在市區嚴重霧霾籠罩，遍佈刺鼻燒焦味！由於今日風速弱，污染物擴散相當不容易，市長還在睡，市府也都還沒醒嗎？這種空氣品質應已達紅害，對人體健康有強烈危害！現在正是上班、上學與運動的時間，市政府應立即依《空污法》第33條發佈相關提醒與警告！

趙天麟表示，若有大量排放空氣污染物，致空氣品質惡化時，應於接獲公私場所通報或民眾陳情後二小時內，使用防救災訊息服務平臺，以有線電視及廣播發佈空氣品質惡化警告。

環保局回應指出，市長抵達現場是由消防局人員陪同，到火場瞭解情況，最後要離開之前，約上午10點50分至11點5分，才請環保局稽查人員說明監測情況，並不清楚市長抵達時間。

高市原料倉庫大火黑煙空污嚴重，趙天麟批市長還在睡嗎，市府因應太慢，影響市民健康。（取自網路）

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