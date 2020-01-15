2個月男嬰托育保母突無呼吸心跳 緊急送醫不治

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
2個月大男嬰托育保母卻突然失去心跳，緊急送醫不治，待相驗釐清案情。（記者黃良傑攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名母親在臉書社團認識郭姓保母，4天前將2個月大兒子交由郭女照顧，不料，男嬰昨晚在保母家出現異狀，失去呼吸心跳，緊急送往高醫急救，仍回天乏術，新興警方獲報趕到，現場並無明顯異狀。
新興警方今將報驗男嬰，初步觀察男嬰並無明顯外傷，據了解，男嬰的母親日前在網路找到郭女臨時托育，警方已通知家屬及郭姓保母製作筆錄，以釐清案情，另依規定報請檢察官相驗。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
「不要再哭鬧了」印尼籍保母搖晃7月大男嬰致死二審判2年10月
南市再查獲2違規保母 1人無照竟收托8嬰幼兒
過年送禮首選 堅果類禮盒蟬聯No.1
獨留女嬰趴睡窒息亡 保母夫妻認罪+賠300萬獲緩刑
又傳虐童！托嬰中心保母疑甩幼童巴掌 影片曝光惹怒網友
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
護理師搶休國假被罵「不要臉」 檢：善意評論
韓國瑜慘敗 臨時取消中外記者會 媒體傻眼
發音似「民進凍蒜」？陳樹菊助講讓台下韓粉瞬間困惑
潘恒旭嗆賭選上發1千份雞排至今神隱 陳柏惟說話了！
理智斷線！韓國瑜落後 韓粉衝禁區飆駡蔡英文
熱門推播