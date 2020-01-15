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首頁　>　高雄市

2個月男嬰托育保母突無呼吸心跳 緊急送醫不治

2個月大男嬰托育保母卻突然失去心跳，緊急送醫不治，待相驗釐清案情。（記者黃良傑攝）

2個月大男嬰托育保母卻突然失去心跳，緊急送醫不治，待相驗釐清案情。（記者黃良傑攝）

2020-01-15 07:56:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名母親在臉書社團認識郭姓保母，4天前將2個月大兒子交由郭女照顧，不料，男嬰昨晚在保母家出現異狀，失去呼吸心跳，緊急送往高醫急救，仍回天乏術，新興警方獲報趕到，現場並無明顯異狀。

新興警方今將報驗男嬰，初步觀察男嬰並無明顯外傷，據了解，男嬰的母親日前在網路找到郭女臨時托育，警方已通知家屬及郭姓保母製作筆錄，以釐清案情，另依規定報請檢察官相驗。

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