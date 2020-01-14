高市6人檢舉水污查獲5家 共賺362萬獎金

環保局查獲紡織工廠偷排廢水。（記者陳文嬋翻攝）

2020-01-14 23:19:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局3年來根據6名民眾檢舉水污案件，查獲5家工廠偷排廢水，開罰1200多萬元，6人賺到檢舉獎金共362萬元，環保局鼓勵民眾踴躍檢舉，賺取獎金還能維護環境，利人利己一舉多得。

根據市府環保局統計，3年來根據6名民眾檢舉，查獲5家工廠偷排廢水，總計開罰1270.8萬元，核發6人獎勵金共362.16萬元。

環保局說，其中1家工廠二度偷排廢水，被環保局開罰540萬元，3人分得216萬元；還有民眾路過1家水產工廠，赫見工廠偷排廢水，手機蒐證後向市府檢舉，環保局到場稽查，當場查獲工廠偷排廢水，民眾獲得正義之財，檢舉獎金10多萬元。

環保局表示，1名水電工到1家食品工廠維修線路，赫見工廠偷排廢水，手機蒐證後向市府檢舉，環保局當場查獲工廠偷排廢水，開罰工廠190多萬元，水電工獲得檢舉獎金30多萬元，相當於1整年的薪水。

環保局近來接獲民眾檢舉，燕巢區1家紡織工廠偷排廢水，環保局據報前往稽查，當場查獲偷排廢水，該廠屬於水污法列管事業，卻未依貯留許可文件登記運作，要求停止排放廢水。

環保局說，業者部分冷卻水及製程廢水未完全有效收集，並利用未經許可排放管道排放至雨水道流出廠外，環保局已採水送驗，依違反水污染防治法開罰，最重可罰2000萬元。

環保局鼓勵民眾踴躍檢舉偷排廢水。（記者陳文嬋翻攝）

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