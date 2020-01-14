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首頁　>　高雄市

高屏春節疏運計畫出爐 南橫實施交管

南橫公路梅山口至天池歷經10年才剛通車，因天池到台東段持續進行修復工程，預計要4至5年才能通車，春節將實施交通管制。（記者蘇福男攝）

南橫公路梅山口至天池歷經10年才剛通車，因天池到台東段持續進行修復工程，預計要4至5年才能通車，春節將實施交通管制。（記者蘇福男攝）

2020-01-14 22:31:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕公路總局將於22日啟動高屏春節疏運，整體交通運量增加約2成，今年春節高鐵墾丁快線聯票省更大，優惠可達75折；南橫公路雖通車到天池，但仍無法直通台東，春節實施交通管制，南迴草埔隧道完成拓寬，高屏縮短車程半小時。

高雄監理所長梁郭國表示，高鐵墾丁快線聯票過去優惠78折，今年加碼優惠達75折，另89條國道客運85折等優惠、39條台灣好行路線刷卡半價、搭乘國道或台（高）鐵轉乘在地客運享基本里程或市區客運一段票價免費。

高市區監理所針對國道客運高雄北上台北、台中原核定2120班次，春節將加開382個班次，增加1成8運能；第三養護工程處長林清洲說，南迴草埔隧道通車縮短高屏車程20至30分鐘，但只開放3.5噸大巴士及自小客車通行，禁止遊覽車通行。

林清洲指出，南橫公路梅山口至天池歷經10年才剛通車，過去春節吸引2000多人上山賞花，但因天池到台東段持續進行修復工程，預計要4至5年才能通車，春節將實施交通管制，每天開放上午8時至下午1時，下午3時將全面淨空，僅允許9人座以下客車、大型重機及機車通行，禁止自行車上山。

監理所針對熱門景點屏東墾丁，協調客運業者增開48個班次，總班次達228個班次，增加比率達2成；最快方式可搭臨918高雄機場直達墾丁，可省下40分鐘車程。

另屏縣府今年春節推出綵燈節、熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季，監理所協調公路客運，每日提供超過259個班次接駁車，往返屏東轉運站、枋寮火車站等。

第三養護工程交管中心主任洪乾元說，請民眾下載幸福公路APP，今年新增草埔隧道即時影像、即時路況通知，還以顏色顯示道路壅塞情況，如塞車道路是紅色、車多呈現橙色、正常則是綠色，方便民眾掌握最新路況。

今年春節高鐵墾丁快線聯票省更大，優惠折扣可達75折。（記者陳文嬋攝）

今年春節高鐵墾丁快線聯票省更大，優惠折扣可達75折。（記者陳文嬋攝）

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