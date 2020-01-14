林園工業區信昌化工火警 環保局持續監控有毒物質

林園工業區信昌化工冒黑煙，環保局說最重可罰500萬元。（記者陳文嬋翻攝）

2020-01-14 19:02:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市林園工業區信昌化工公司今天驚傳火警，經查，原因是製程區清理粉塵，粉塵大量掉落引燃，產生大量黑煙，環保局人員立即到場稽查，依空污法裁罰，最重可罰500萬元，現場確認有毒性物質雙酚A，所幸未逸散空氣中，目前持續監控中。

環保局駐工業區稽查人員今天下午3點左右獲報，林園工業區火警排放黑煙，經查是信昌化工廠內M05製程（酚類化學製造程序）於停止操作階段，清理包裝機倉，大量粉塵（雙酚A）掉落摩擦產生靜電引燃，造成大量明顯粒狀污染物（黑煙）散布於空氣中，後續將依空污法第32條第1項第1款規定辦理。

環保局近4點確定物質為毒性物質雙酚A，立即啟動毒化物質緊急應變處置及環境事故專業技術小組進廠嚴密監控現場、周界及下風處，先利用光離子化檢測儀PID及火焰離子化偵檢器FID等儀器，量測周邊環境及下風處量測值分別為0及3.2ppm，均屬正常範圍，確認未逸散到空氣中。

環保局持續監控，並於現場及周邊環境增設氣相層析質譜儀GC-MS，現場已無測得化學物質，要求信昌化工依毒性化學物質事故調查處理報告作業準則，提報初步事故調查處理速報及總結事故調查處理結報。

環保局說，為加強林園工業區及臨海工業區的稽查，特立專案進駐管制，要求業者平日應落實污染防制設備之操作，以維護空氣品質，防範污染情事發生，工業區內各廠應加強檢修及平點維護保養，避免排放或逸散空氣污染物於空氣中，增加高雄地區的污染負荷。

環保局請民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物點，可撥打公害陳情專線07-7317600或1999，駐點工業區稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證，也歡迎民眾一起來揪出污染排放源，令其無所遁形，以維護高雄市空氣品質。

林園工業區信昌化工冒黑煙。（記者陳文嬋翻攝）

林園工業區信昌化工冒黑煙，環保局人員現場監控有毒物質。（記者陳文嬋翻攝）

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