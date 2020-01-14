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減薪、校長難產… 東方設計大學教師工會成立

東方設計大學成立教師工會，選出理、監事代表，將再擇期選出理事長。（記者蘇福男翻攝）

東方設計大學成立教師工會，選出理、監事代表，將再擇期選出理事長。（記者蘇福男翻攝）

2020-01-14 20:09:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕私立東方設計大學成立教師工會，選出理、監事代表，3位常務理事將再擇期互推出理事長。

東方設計大學創校逾半世紀，去年因爆發教師減薪等爭議，校長難產長達9個月，教育部史無前例官派前世新大學校長賴鼎銘代理校長半年，協助辦學並選出新校長；東方董事會也進行改選，由前長榮大學副校長林財源接任董事長。

因應校方組織變革，東方設大教師也成立教師工會，32名會員選出9位理事、3位監事，互推選出鄭義融、吳信賢、饒家麟3位常務理事、1位常務監事，3位常務理事將再擇期互推出理事長。

全國私校工會理事長尤榮輝應邀到場共襄盛舉，他表示，教師參與工會是對公共事務的監督和教職員權益的維護，透過教師會的真實問題反應，讓工會像外科醫生，透過開刀，讓學校能恢復健康的體質，強調沒有學生就沒有教職，東方老師必須具備憂患意識，學校是大家的，我們必須自救。

林財源說，校方未來將經營拓展校辦企業，希望能發揮教師的產官學能量，以應對少子化趨勢，他說，少子化海嘯早對日本高校產生衝擊，但日本高校透過校方各自的學術產業資源鏈結，達成平衡財務缺口，東方設大體質優良，教師會的成立，有助東方如日出陽光普照、重返榮耀。

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