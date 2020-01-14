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首頁　>　高雄市

窮寇莫追？尹立再談罷韓5大理由：不會有「落跑罷免」

尹立（右一）今說明堅持罷免韓國瑜，強調不是被詐騙者、無法體會被騙的揪心之痛苦。（記者王榮祥翻攝）

尹立（右一）今說明堅持罷免韓國瑜，強調不是被詐騙者、無法體會被騙的揪心之痛苦。（記者王榮祥翻攝）

2020-01-14 12:49:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨中常委請辭，要求國民黨協助韓國瑜度過罷免，及部分人士主張窮寇莫追；Wecare大遊行發起人尹立今表示，完成罷免程序是責任與誠信，我們不是韓國瑜，不會有落跑罷免，不是被詐騙者，無法體會被騙的揪心之痛苦，並提出五項觀點，闡述罷免理由。

尹立指出，首先，公民團體不是政治人物或政黨，但會遵守政治承諾與誠信，去年12月26日已經由領銜人陳冠榮依法正式遞件罷免，完成罷免程序是責任與誠信，我們不是韓國瑜，不會有落跑罷免。

第二，不是被詐騙者，無法體會被騙的揪心之痛苦，詐欺犯落網沒有刑責沒有賠償，道歉不會得到寬恕，主張高雄人不要罷免者，沒有一個是被騙的人，指導受害者的公民權，反而阻擋了和解。請勿把和解責任強加在一個受害者之上。

第三，國民黨欲以全黨之力阻擋罷免，民進黨從發展戰略與和解指標面對罷免，我們都可以理解，不過，當我們以選擇民主制度為大選的勝利，之後卻強加了政黨力量在一個城市的公民權，難道不是另一個諷刺。

第四，高雄這次投票率77%，高於全國74%，全國前十個最高投票率鄉鎮高雄佔最多，橋頭全國更高達八成、全台第一高，在在顯示高雄人對落跑違反誠信強烈反應；呼籲各政黨以及全國人民，支持與祝福高雄人所進行的民主程序，高雄人不需為2018投票道歉負責，高雄人也不應為自己2020公民權的展現有所顧慮。

第五，罷免單純就是高雄人為了城市發展，選擇縮短現任市政任期，不願停滯迎頭趕上，無關政黨與下任市長，因此呼籲國民黨勿將罷免等同民進黨以及蔡英文總統，如此不過繼續政治動員，無助國民黨改革以及韓國瑜所謂回歸市政。

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