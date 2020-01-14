宣傳高雄燈會 韓國瑜：容我稍微讀稿...

韓國瑜致詞時表示因為燈會活動太豐富，容他稍微「讀稿」一下。（記者王榮祥攝）

2020-01-14 12:23:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今主持2020高雄燈會藝術節宣傳活動，開場就笑說，因為燈節活動太精采豐富，容許他稍微「讀稿」一下，除介紹燈會特色，也順便替高雄各觀光景點打廣告，邀請大家來高雄走走。

韓國瑜指出，金豬年即將過去並迎來金鼠年，在這裡先向大家拜個早年，誠摯祝福大家鼠年行大運。

他說明，高市觀光局今年結合高雄市政府與各觀光旅遊同業公會，及佛光山熱情幫助，共同策畫高雄燈會藝術節。燈會共分為7個主題區，特別值得一提的是用生肖為主燈，並規劃親子互動的花燈來增加活動趣味。

除了花燈有看頭，舞台上還安排很多國際級表演，包括鄉親最喜歡的明華園，以及流行樂團、民俗技藝團；另外有來自於韓國首爾的打擊樂團、來自歐洲西班牙的高空秀、歐洲法國的夜光秀，與各種舞蹈的表演，從大年初五開始，天天都有精彩表演。

韓國瑜提及愛河河面上的雷射燈光水舞秀，搭配愛河周邊會有濃濃年味的市集，強調過新年就是要來走春，盛情邀請全國各地及海內外的好朋友，來高雄各個景點，搭乘文化遊艇、探訪岡山之眼、看看阿公店溪、或到寶來泡溫泉。

也可到鼓山體驗軍事觀光的山洞、或到旗津看夕陽吃海鮮，還有佛光山祈福燈會，從白天到夜晚，徹底感受高雄美麗的風貌。

高市觀光局說明，2020高雄燈會藝術節將於1月29日開幕，今年主燈為「快樂的出帆」，共規劃藝術燈區等七個廠域，安排國際知名表演團體、發福市集、愛河水舞磅礡再現、愛之鯨環保裝置藝術等。

高雄市長韓國瑜今主持2020高雄燈會藝術節宣傳活動。（記者王榮祥攝）

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