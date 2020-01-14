高市查獲紡織工廠偷排廢水 最重可罰2000萬元

環保局查獲紡織工廠偷排廢水，最重可罰2000萬元。（記者陳文嬋翻攝）

2020-01-14 10:44:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今表示，一名「吹哨者」近來向市府檢舉燕巢區一家紡織工廠偷排廢水，環保局據報前往稽查，當場查獲偷排廢水，由於該廠未依貯留許可文件的登記事項運作，環保局要求停止排放廢水，依違反水污染防治法第20條開罰，最重可罰2000萬元。

高市一名「吹哨者」近來向市府環保局檢舉燕巢區一家紡織工廠偷排廢水，環保局據報前往稽查，當場查獲偷排廢水，稽查人員也發現該廠區外雨水道竟有乳白色纖維廢水排出，立即採集水樣送驗。

環保局表示，該廠屬於水污法列管事業紡織業，並領有貯留許可文件，但部分冷卻水及製程廢水未完全有效收集，並利用未經許可排放管道排放至雨水道流出廠外，稽查人員透過追蹤劑確認廢水確實由該廠排出。

環保局說，該廠未依貯留許可文件的登記事項運作，利用未經許可排放口排放的行為，已違反水污染防治法第20條規定，若水質超過放流水標準達5倍以上，將依違反水污染防治法第18條之1及水污法第46條之1進行裁處。

環保局呼籲業者應妥善處理製程廢水，禁止以任何形式隨意排放，若經查獲違規排放行為將依法予以重罰，情形嚴重者移送檢警偵辦，以遏止非法排放情形。

環保局也鼓勵污染知情民眾勇敢具名檢舉，環保局將嚴守檢舉保密，既可保護環境又可領取檢舉獎金，也將持續針對高市8大河川流域，持續進行專案稽查，以保持河川水體品質。

環保局查獲紡織工廠偷排廢水，最重可罰2000萬元。（記者陳文嬋翻攝）

環保局查獲紡織工廠偷排廢水，最重可罰2000萬元。（記者陳文嬋翻攝）

環保局查獲紡織工廠偷排廢水，最重可罰2000萬元。（記者陳文嬋翻攝）

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