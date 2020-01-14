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首頁　>　高雄市

聲明辭中常委！黃昭順：未來也不再參與任何黨職選舉

黃昭順聲明辭去國民黨中常委。（資料照）

黃昭順聲明辭去國民黨中常委。（資料照）

2020-01-14 09:55:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委黃昭順上午透過服務處發出聲明，自即刻起、辭去國民黨中常委一職，未來也不再參與任何黨職的選舉。

黃昭順進一步指出，國民黨必須要改革，必須重視青年與婦女，注入更多的活力，幫助國民黨浴火重生，整裝再起。昭順願意擔任國民黨永遠的志工，為黨的改革盡一份力。

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