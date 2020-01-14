韓國瑜：選舉補助款一塊錢都不拿！

韓國瑜（見圖）在臉書上強調，選舉補助款一塊錢也不會拿，拿得到也會全部捐出去。（資料照）

2020-01-14 00:18:49

〔即時新聞／綜合報導〕2020大選落幕，國民黨總統候選人韓國瑜失利，無緣總統大位，不過他仍拿下552萬票，媒體報導指出可領逾1.6億元，對此韓國瑜競選辦公室13日聲明，總統選舉補助款是由推薦之政黨中國國民黨向中央選舉委員會領取，並非由韓國瑜本人領取；韓國瑜14日凌晨零時在臉書上強調，「一塊錢也不會拿」，拿得到也會全部捐出去。

韓競辦13日針對外界對於選舉補助款的疑問指出，依總統副總統選舉罷免法第41條，政黨推薦之候選人其補貼費用，應由該推薦之政黨領取；候選人競選費用之補貼，應於當選人名單公告之次日起20日內，由中央選舉委員會核算補貼金額，並通知依連署方式登記之同組候選人，或推薦候選人之政黨，於3個月內掣據，向中央選舉委員會領取。

韓國瑜14日凌晨在臉書上強調，選舉過不久競辦收到最多的關心就是選舉補助款的去向。因此鄭重聲明，總統選舉的補助款依照法規必須全部交由中國國民黨全部領取，自己身為候選人不會拿到一塊錢。

韓國瑜強調，就算拿得到，也會全部捐出去，並指出其他選舉期間的各項捐款，會將在近期內依法公布明細，最後他說道，「選舉補助款和國民黨主席一樣，都不是我的心之所向」。

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