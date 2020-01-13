為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

韓國瑜從贏3萬票到輸5.6萬 鳳山票倉「韓流」消退

這次總統大選，總統蔡英文在高雄市鳳山區大贏韓國瑜5.6萬多票。（資料照，記者陳文嬋攝）

這次總統大選，總統蔡英文在高雄市鳳山區大贏韓國瑜5.6萬多票。（資料照，記者陳文嬋攝）

2020-01-14 02:04:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜角逐總統大位失利，高雄大輸總統蔡英文48萬票，尤以鳳山區被視為「韓流」起源地，前年市長選舉大贏民進黨3萬票，不料才經過1年「倒輸」5.6萬票，鳳山選民用選票給韓國瑜好看，也成為「韓流」消退的重要指標之一。

高市這次選舉投票率達77.44%，奪下6都投票率之冠，其中鳳山區人口數36萬人，這次選舉人數29萬多人，投票人數23萬人全市最多，投票率78.25%高居全國第8名，不但被視為「韓」流崛起地，是「韓」流消長的重要指標。

韓國瑜前年高雄市長選舉奪下89.2萬票，勝過民進黨陳其邁的74.2萬票，不過，這次選舉韓國瑜競選總統，在高雄只獲得61萬多票，相隔不過1年多，竟少了28萬多票，敗給蔡英文的109萬多票的高雄新紀錄。

以鳳山區來說，韓國瑜前年底市長選舉得11.8萬票，陳其邁只有8.8萬票，贏3萬票，到了這次，韓國瑜只拿到8.2萬票，蔡英文卻獲得13.8萬票，韓國瑜反而輸了5.6萬多票。

鳳山最關鍵的眷村人口數約5萬人，其中有投票權約4萬人，韓國瑜前年市長選舉拿下2萬票，民進黨獲得近1萬票，這次民進黨票數成長，創下歷史新高，已經迎頭趕上國民黨。國民黨上屆立委選舉在這眷村已被民進黨立委許智傑追上，這次許智傑得1.5萬多票，小輸國民黨李雅靜不到2000票，可見鳳山眷村鐵票早已鬆動。

尤其海光里大多是軍眷子弟，許智傑也僅小輸100多票，深耕地方21年，推動社區營造、老人共餐等，感動地方選人不選黨，催化成一張張選票，凸顯候選人只要認真經營，也能撼動鐵票區。

民進黨鳳山區議員林智鴻表示，韓國瑜棄市民於不顧，高雄得票數狂跌28萬票，還大輸蔡英文48萬票，凸顯高雄人覺醒了，用選票一吐怨氣，要給「落跑市長」教訓，尤其韓國瑜的敗選感言，竟還說回高雄上班，坐實了把高雄當備胎。

大高雄里長聯誼會總會長劉啟芳指出，鳳山藍綠勢力各半，這次選舉市長韓國瑜上任不到1年，請假選總統輿論發酵，加上國民黨內部不團結，才會造成選票流失，盼國民黨深切檢討後，重新再出發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜：選舉補助款一塊錢都不拿！
2020-01-14 00:18

韓國瑜：選舉補助款一塊錢都不拿！
銷假上班 韓國瑜：市府團隊會全力以赴 一切回歸市政
2020-01-13 12:26

銷假上班 韓國瑜：市府團隊會全力以赴 一切回歸市政
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
國民黨大敗 美學者：韓國瑜是病徵而非病因
2020-01-12 23:26

國民黨大敗 美學者：韓國瑜是病徵而非病因
高雄立委許智傑3連霸 今車隊鳳山謝票
2020-01-12 10:53

高雄立委許智傑3連霸 今車隊鳳山謝票
挑戰立委失利 李雅靜︰打斷手骨顛倒勇 重新再出發
2020-01-11 20:14

挑戰立委失利 李雅靜︰打斷手骨顛倒勇 重新再出發
高雄市今日熱門
2020-01-10 21:06

發音似「民進凍蒜」？陳樹菊助講讓台下韓粉瞬間困惑

2020-01-11 21:04

韓國瑜慘敗 臨時取消中外記者會 媒體傻眼 影片

2020-01-11 19:31

理智斷線！韓國瑜落後 韓粉衝禁區飆駡蔡英文 影片

2020-01-10 20:24

「光復高雄」全場沸騰！ 蔡英文：高雄不要被韓國瑜騙兩次

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播