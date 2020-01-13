韓國瑜從贏3萬票到輸5.6萬 鳳山票倉「韓流」消退

這次總統大選，總統蔡英文在高雄市鳳山區大贏韓國瑜5.6萬多票。（資料照，記者陳文嬋攝）

2020-01-14 02:04:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜角逐總統大位失利，高雄大輸總統蔡英文48萬票，尤以鳳山區被視為「韓流」起源地，前年市長選舉大贏民進黨3萬票，不料才經過1年「倒輸」5.6萬票，鳳山選民用選票給韓國瑜好看，也成為「韓流」消退的重要指標之一。

高市這次選舉投票率達77.44%，奪下6都投票率之冠，其中鳳山區人口數36萬人，這次選舉人數29萬多人，投票人數23萬人全市最多，投票率78.25%高居全國第8名，不但被視為「韓」流崛起地，是「韓」流消長的重要指標。

韓國瑜前年高雄市長選舉奪下89.2萬票，勝過民進黨陳其邁的74.2萬票，不過，這次選舉韓國瑜競選總統，在高雄只獲得61萬多票，相隔不過1年多，竟少了28萬多票，敗給蔡英文的109萬多票的高雄新紀錄。

以鳳山區來說，韓國瑜前年底市長選舉得11.8萬票，陳其邁只有8.8萬票，贏3萬票，到了這次，韓國瑜只拿到8.2萬票，蔡英文卻獲得13.8萬票，韓國瑜反而輸了5.6萬多票。

鳳山最關鍵的眷村人口數約5萬人，其中有投票權約4萬人，韓國瑜前年市長選舉拿下2萬票，民進黨獲得近1萬票，這次民進黨票數成長，創下歷史新高，已經迎頭趕上國民黨。國民黨上屆立委選舉在這眷村已被民進黨立委許智傑追上，這次許智傑得1.5萬多票，小輸國民黨李雅靜不到2000票，可見鳳山眷村鐵票早已鬆動。

尤其海光里大多是軍眷子弟，許智傑也僅小輸100多票，深耕地方21年，推動社區營造、老人共餐等，感動地方選人不選黨，催化成一張張選票，凸顯候選人只要認真經營，也能撼動鐵票區。

民進黨鳳山區議員林智鴻表示，韓國瑜棄市民於不顧，高雄得票數狂跌28萬票，還大輸蔡英文48萬票，凸顯高雄人覺醒了，用選票一吐怨氣，要給「落跑市長」教訓，尤其韓國瑜的敗選感言，竟還說回高雄上班，坐實了把高雄當備胎。

大高雄里長聯誼會總會長劉啟芳指出，鳳山藍綠勢力各半，這次選舉市長韓國瑜上任不到1年，請假選總統輿論發酵，加上國民黨內部不團結，才會造成選票流失，盼國民黨深切檢討後，重新再出發。

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