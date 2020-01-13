獨家》富豪愛小三 3度被「抓猴」共付近3億

陳姓富豪偷吃，被高雄高分院判賠定讞。（記者鮑建信攝）

2020-01-13 23:51:55

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓富豪與李姓小三通姦，二度被抓姦並簽訂協議書，同意給付妻子近3億元鉅款，換取妻子撤告，不料李女又為陳男生下第2胎，陳妻憤而求償100萬元精神撫慰金，陳男認為妻子明知他和李女同居，且已宥恕他，沒理由再跟他要錢。高雄高分院以陳妻先前撤告，並未表示同意陳男可以繼續與李女在一起，判2人連帶賠償80萬元定讞。

據了解，陳姓商人因生意往來，認識李女並陷入熱戀，曾被妻子抓猴，並在2014年4月底，第2次被查獲通姦，期間並產下嬰兒。

陳男與妻子隨後訂立和解協議書，陳男願意給付妻子近3億元鉅款，並同意自隔年起，按月給付妻子25萬元，至雙方未成年女兒成年為止。

陳妻於是撤回對陳男的民、刑事告訴，但陳和李女仍持續同居，又在2018年5月間產下1女，陳妻憤而要求2人連帶賠償100萬元精神撫慰金。

陳男指出，2017年5月起即已分居，當初簽訂和解協議書，給付房地、股權等不動產和現金總值近3億元，妻子明明知道他和李女同居並宥恕他，沒有理由再跟他要錢。

不過高雄高分院調查，陳男與妻子先後簽立2份協議書，內容均以繼續維持夫妻婚姻關係為前提，陳男應盡其人夫、人父的義務，陳妻則願撤回民、刑事訴訟，並保證日後不再提出通姦相關告訴，也不追究2人的通姦行為。

不過，另一份協議書已將之前協議書所載「且不得再過問陳和李女間之相處模式或時間」條款全數刪除，足以證明陳妻並無宥恕，或不再過問陳男婚外情，陳男所辯不足採信，維持原判決。

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