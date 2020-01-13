王瑞德加碼千碗滷肉飯 盟友收單附「贈韓1句話」

2020-01-13 23:42:43

［記者黃旭磊／高雄報導］資深媒體人王瑞德今天在政論節目加碼1千碗滷肉飯，其中3百碗給弱勢家庭，高雄「正義聯盟」盟友、釣客食堂王店長接獲訂單，還附上贈給韓國瑜的這句話：「高雄人期待投第2張票。」

王店長今天下午接到王瑞德電話，由於2人與資深媒體人黃光芹丶郭昱晴組成「正義聯盟」（一說是「復仇者聯盟」）控告韓粉，革命情感濃厚，王瑞德電話告知開票結果「很爽」，加訂1千碗滷肉飯，王店長回報，過年前1千份備料有點困難，可能分5次由里長、民代服務處幫忙發放，王瑞德爽快答應。

王店長表示，開票前有1名李大哥打賭，韓國瑜輸50萬票就發250份滷肉飯及礦泉水，選後說到做到，昨晚（週日）接到電話付清款項，算算成本可能還要墊錢，「做公益、開心就好。」

王店長去年遭韓粉網路言論攻擊，向43人提出恐嚇、毀謗等訴訟，被告多數為境外人士，不過，選後，王店長認為韓粉可憐，把韓國瑜當神卻被諒在街頭，韓跑去嗑鍋，活生生被遺棄，預估國民黨主席改選前、罷免成案這4個月間，還會被再次利用。

王店長說，市長、局長及議員都跑去選舉，高雄不是資源回收場，「選不上就回收，高雄人會買帳嗎？」勸韓不要想選國民黨主席，再遺棄高雄1次，大家都期待投第2張票，就是罷免票，絕對讓韓成為史上第1個被罷免成功的市長。

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