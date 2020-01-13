為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

南橫復通首日湧入2000人 天池滿池綠令人「大失所望」

2020-01-13 18:29:23
天池優養化嚴重「一片綠」，令遊客「大失所望」！（記者蘇福男攝）

天池優養化嚴重「一片綠」，令遊客「大失所望」！（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕台20線南橫公路高雄桃源梅山口至天池段恢復通車首日，吸引700輛汽、機車約2000名「南橫迷」上山朝聖，多數遊客對南橫沿途山林景致讚不絕口，但目睹海拔2280公尺的天池嚴重優養化滿池綠，紛紛大表「大失所望」！

台20線南橫公路高雄桃源梅山口至天池段恢復通車，南橫美景再度重現國人眼前。（記者蘇福男攝）

台20線南橫公路高雄桃源梅山口至天池段恢復通車，南橫美景再度重現國人眼前。（記者蘇福男攝）

南橫公路10年前遭莫拉克風災重創，許多路段柔腸寸斷無法通行，道路基礎設施損壞嚴重，公路總局封閉梅山口至向陽路段長達45公里，採短、中、長期及分階段修復策略，其中，梅山口至天池約25公里長路段，10年來共投入近15億元經費修復，復建期間因地質破碎及多次颱風豪雨影響，導致工程進展嚴重受阻，但在施工團隊全力趕工下，陸續完成2座橋、7座明隧道及數十處上下邊坡路基，復建近30個足球場大面積。

南橫梅山口至天池段沿線風光明媚。（記者蘇福男攝）

南橫梅山口至天池段沿線風光明媚。（記者蘇福男攝）

南橫大崩壁修復工程，不難想像莫拉克風災災損景況。（記者蘇福男攝）

南橫大崩壁修復工程，不難想像莫拉克風災災損景況。（記者蘇福男攝）

南橫天池段今天上午8點復通開放通車後，大批南橫迷呼朋引伴上山朝聖，但由於沿途紅線禁止停車，沿線也沒特殊景點可供停留，大部分遊客都是車子直接殺到天池，先在紀念開闢南橫公路殉職人員的長青祠休憩、拍照，鳥瞰氣勢壯闊的玉山群峰風光，並往上到觀景點和天池遠眺賞景。

站在天池觀景點，可遠眺玉山群峰。（記者蘇福男攝）

站在天池觀景點，可遠眺玉山群峰。（記者蘇福男攝）

站在南橫天池長青祠，可遠眺埡口。（記者蘇福男攝）

站在南橫天池長青祠，可遠眺埡口。（記者蘇福男攝）

來自高雄市小港區的薛榮興和太太前來天池賞景，他表示，第一次來南橫是40幾年前，莫拉克風災前他就經常來南橫旅遊，10年來無法上到天池，讓他十分懷念；來自台南新營的王依華、蔡麗香等山友，今天也是舊地重遊，回味10幾年前爬南橫山岳的往事，只是「景色依舊、體力卻已大不如前！」

為紀念當年開闢南橫公路殉職人員興建的「長青祠」，是南橫知名景點。（記者蘇福男攝）

為紀念當年開闢南橫公路殉職人員興建的「長青祠」，是南橫知名景點。（記者蘇福男攝）

許多遊客在目睹天池水質嚴重優養化，「滿池綠」有如一池死水，深感不可思議，紛紛大表「大失所望」！

南橫天池沿路櫻花盛開，美不勝收！（記者蘇福男攝）

南橫天池沿路櫻花盛開，美不勝收！（記者蘇福男攝）

公路總局甲仙工務段長陳正偉表示，今天開放首日遊客眾多，許多民眾將車輛停在天池段畫紅線路邊，導致交通一度嚴重壅塞，他說，通車首日暫以勸導為主，明天起將請警方嚴格取締，籲請民眾協助配合，以免荷包失血。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南橫梅山口至天池段通樂 每天開放5小時
2020-01-13 10:35

南橫梅山口至天池段通樂 每天開放5小時
睽違10年！南橫天池復通 高雄周傑倫夜奔百餘公里搶頭香
2020-01-13 09:09

睽違10年！南橫天池復通 高雄周傑倫夜奔百餘公里搶頭香
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
莫拉克風災封10年！南橫天池明復通 遊客等不及了
2020-01-12 21:55

莫拉克風災封10年！南橫天池明復通 遊客等不及了
中斷10年！南橫春節挺進天池 中之關步道將開放
2019-12-20 19:05

中斷10年！南橫春節挺進天池 中之關步道將開放
林佳龍視察南橫 要全線開放 仍有5段關鍵工程
2019-08-06 17:57

林佳龍視察南橫 要全線開放 仍有5段關鍵工程
高雄市今日熱門
2020-01-10 21:06

發音似「民進凍蒜」？陳樹菊助講讓台下韓粉瞬間困惑

2020-01-11 21:04

韓國瑜慘敗 臨時取消中外記者會 媒體傻眼 影片

2020-01-11 19:31

理智斷線！韓國瑜落後 韓粉衝禁區飆駡蔡英文 影片

2020-01-10 20:24

「光復高雄」全場沸騰！ 蔡英文：高雄不要被韓國瑜騙兩次

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播