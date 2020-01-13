南橫復通首日湧入2000人 天池滿池綠令人「大失所望」

2020-01-13 18:29:23

〔記者蘇福男／高雄報導〕台20線南橫公路高雄桃源梅山口至天池段恢復通車首日，吸引700輛汽、機車約2000名「南橫迷」上山朝聖，多數遊客對南橫沿途山林景致讚不絕口，但目睹海拔2280公尺的天池嚴重優養化滿池綠，紛紛大表「大失所望」！

南橫公路10年前遭莫拉克風災重創，許多路段柔腸寸斷無法通行，道路基礎設施損壞嚴重，公路總局封閉梅山口至向陽路段長達45公里，採短、中、長期及分階段修復策略，其中，梅山口至天池約25公里長路段，10年來共投入近15億元經費修復，復建期間因地質破碎及多次颱風豪雨影響，導致工程進展嚴重受阻，但在施工團隊全力趕工下，陸續完成2座橋、7座明隧道及數十處上下邊坡路基，復建近30個足球場大面積。

南橫天池段今天上午8點復通開放通車後，大批南橫迷呼朋引伴上山朝聖，但由於沿途紅線禁止停車，沿線也沒特殊景點可供停留，大部分遊客都是車子直接殺到天池，先在紀念開闢南橫公路殉職人員的長青祠休憩、拍照，鳥瞰氣勢壯闊的玉山群峰風光，並往上到觀景點和天池遠眺賞景。

來自高雄市小港區的薛榮興和太太前來天池賞景，他表示，第一次來南橫是40幾年前，莫拉克風災前他就經常來南橫旅遊，10年來無法上到天池，讓他十分懷念；來自台南新營的王依華、蔡麗香等山友，今天也是舊地重遊，回味10幾年前爬南橫山岳的往事，只是「景色依舊、體力卻已大不如前！」

許多遊客在目睹天池水質嚴重優養化，「滿池綠」有如一池死水，深感不可思議，紛紛大表「大失所望」！

公路總局甲仙工務段長陳正偉表示，今天開放首日遊客眾多，許多民眾將車輛停在天池段畫紅線路邊，導致交通一度嚴重壅塞，他說，通車首日暫以勸導為主，明天起將請警方嚴格取締，籲請民眾協助配合，以免荷包失血。

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