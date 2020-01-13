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首頁　>　高雄市

韓市長回來了！高雄反韓選民「準備好了」

2020-01-13 19:00:11

〔記者蕭喬云／高雄報導〕隨著總統大選投票結果揭曉，曾高唱「我現在要出征」、積極投入2020總統大選的高雄市長韓國瑜，在敗選發言中正式宣布 ，1/13就會回到市府好好工作！

但高雄市民還願意接受這位落跑市長嗎？部分民眾表示，會先看韓國瑜後續的表現再評估 ，但更多的民眾則紛紛表態「罷免+1」。

「民嘴449」節目走訪高雄市民，一位輕微中風的阿嬤說到氣憤處，甚至憤而起身，強調自己行動再怎麼不方便，都會一步一步走去罷免他！

《傾聽街頭民意，讓「民」嘴當家做主》

放韓假的韓市長今日正式回到高雄市政府上班，但高雄市民是否願意接受這位落跑市長的回歸呢（高雄市政府提供、本報資料照 ）

放韓假的韓市長今日正式回到高雄市政府上班，但高雄市民是否願意接受這位落跑市長的回歸呢（高雄市政府提供、本報資料照 ）

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