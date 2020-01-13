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春節連假高市聯外道路、景點湧車潮 交通局擬運輸規劃

國道十號自由路出口匝道及大中路聯絡道，預估春節期間車流量激增。（資料照）

國道十號自由路出口匝道及大中路聯絡道，預估春節期間車流量激增。（資料照）

2020-01-13 13:56:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕因應1月23日至29日春節連假，預估市區和聯外道路可能湧現車潮，尤其在26日初二回娘家，以及27日觀光景點走春，預計行車時間將增加至1.1至1.3倍，交通局規劃疏運計劃，搭配交通管制減少車潮壅塞，建議民眾出門多搭乘大眾運輸，或避開壅塞道路時段，以免影響連假出遊計畫與行程。

交通局和交通大隊評估，高市春節景點以25日（初一）、26日（初二）最為壅塞，午後在五福路段（駁二、哈瑪星）、旗津一、二路和旗山美濃南向回程路段車流量最多，較一般假日增加10％至30％，在幹道方面，往年以初二、初三最壅塞，包括中正路東向、九如路西向車流會最多，流量約較一般假日增加10至15％。

根據往年春節車流數據統計，市區各景點於連假小年夜23日至24除夕當天，交通狀況大致順暢，25日初一至28日初四期間是出遊高峰期，包括往旗津每日12~19時，回程往市區每日15~20時；往旗山美濃地區（國10末端）每日11~15時，回程往市區每日15~18時易壅塞。

另佛光山（嶺口交流道至佛陀紀念館）雙向每日10~21時車多；西子灣及駁二五福路段及公園路段雙向，每日13~18時較易壅塞；往壽山每日10~13時，回程15~18時車流多；義大世界及大魯閣商場周邊聯絡道路，預計每日11~21時車多。

109年春節期間，交通局已於即時交通資訊網架設春節疏運專區，監控高市人車潮湧現的觀光景點，並提供即時交通資訊與交通管制訊息，方便市民上網查詢。

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