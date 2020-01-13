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對高雄市長提四個要求 康裕成：下架韓國瑜計畫不變

民進黨市議員康裕成（圖），下架韓國瑜計畫不變。（資料照）

民進黨市議員康裕成（圖），下架韓國瑜計畫不變。（資料照）

2020-01-13 13:05:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員康裕成今對銷假上班的高雄市長韓國瑜提出四個要求，她強調，要求不多也很簡單，也期待高雄市長加油，同時重申下架韓國瑜計劃不變，因爲四個要求就是要罷免韓國瑜的理由！

康裕成指出，去年韓國瑜面對議會的表現，大家印象應該很深，曾在答詢時每一題都回「請伏局長回答」，甚至反嗆「我為什麼要像小學生站著」，也曾跳針答詢「高雄發大財」，或者問東答西、問端午節答中秋節、問挖石油答有白紙黑字嗎？

康裕成表示，他閃避問題、腦羞成怒、不甩議員等種種態度，只凸顯了他對市政一竅不通！變成總統候選人後，質詢他要靠運氣抽籤，最後請三個月長假逃避總質詢！

康裕成說，今天韓國瑜回來上班，她建議下面幾點：

一、要勤勞專心市政，好好面對議員的質詢、不要整天說中央卡韓、做事不要虎頭蛇尾、不掠人之美收割政績⋯。

二、要有品不抹黑，一直抹黑氣爆、慶富案、市府舉債、路不平⋯，但在選舉過程中反而讓事實越辯越明，最終選票還了公道！

三、要誠信，說話算話，說好的迪士尼、阿諾、挖石油呢？

四、要有德，言行舉止像大高雄的市長。

康裕成認為以上要求不多也很簡單，期待高雄市長加油，同時強調下架韓國瑜計劃不變，因爲以上就是我們要罷免他的理由！

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