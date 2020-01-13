夜遊壽山搭到飆車小黃 3女被威脅：不評「司機很帥」不給下車

徐姓男子（左2）與2名女性友人向警方（右1）說明情形。（記者方志賢翻攝）

2020-01-13 11:53:21

〔記者方志賢／高雄報導〕5名年輕人深夜相約到壽山忠烈祠看夜景，之後3女搭乘計程車下車，2男則騎車跟在車後，3女事後指控運將沿路狂飆、闖紅燈，還威脅要給5顆星好評及評語「司機很帥」，否則載她們到墾丁，警方獲報，對於運將交通違規情形將依法告發，並深入查明有無涉及其他刑事案件。

一名徐姓網友以「計程車沿路狂飆，還恐嚇威脅車內女乘客~如不給5星評價及評語備註「司機很帥...」不給下車？！」為題投訴臉書社團「爆料公社」，指出他與朋友共5人到壽山忠烈祠看夜景，之後因時間很晚，3位女生搭乘計程車返回三民區鼎山家樂福，他與另名男生則騎車跟在後面下山。

徐男說，司機沿路狂飆下山，途中司機要求叫車的女性友人給予5顆星評價，評價內容還要註明 「司機開車技術好」、「很快就抵達目的地」、「司機很帥 」等 徐男指控，下山途中司機接連闖紅燈，還催促女乘客趕快給予5星級評價，不然就不讓她們下車，直接把載到墾丁，車子最後在鼎山街路口大迴轉後，才讓3名女乘客下車。

徐男說，3名女姓友人下車後打110報警，轄區鼎山派出所員警到場後，計程車司機已離開，由於警方說她們沒有錄音或者其他證據可以指控司機，若要採取法律途徑容易變成各說各話，最後她們決定暫不採法律途徑。

鼎山派出所長李瑞芳今上午證實，當晚處理一起載客糾紛，員警前往處理，因報案人表示無法提供具體事證，並不願意提告，但警方檢視民眾提供的行車紀錄器，計程車司機確實闖紅燈、逆向行駛、違規迴轉等，將依法舉發，另外也將繼續追查運將有無涉及其他刑事案件。

三民二警分局鼎山派出所長李瑞芳說明案情。（記者方志賢攝）

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