銷假上班首場記者會問飽問滿 韓國瑜：鄭重向市民道歉

韓國瑜今天向高雄市民抱歉，指自己整整3個月時間離開高雄，沒有好好陪大家，非常抱歉，但也強調市府團隊該做的工作並沒停下。（記者張忠義攝）

2020-01-13 11:06:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕銷假上班第一天，高雄市長韓國瑜今上午主動召開記者會，讓記者問飽問滿，他也鄭重公開向高雄市民抱歉，指自己整整3個月時間離開高雄，沒有好好陪大家，非常抱歉，但也強調市府團隊該做的工作並沒停下。他也解釋選後臨時取消國際記者會，是希望大家冷靜。

韓國瑜指出，今天銷假上班第一天，市府團隊一樣上緊發條往前衝，他第一天上班除了跟市府一級主管打氣加油，也希望大家不要再把選舉情緒帶進來，全拋到九霄雲外，同時回應媒體心中疑問。

他進一步指出，以後這種聯訪方式會減少，會儘量回歸市政，接下來他一口氣回答11個問題，語氣頗為平和。

為何選後臨時取消國際記者會，韓國瑜解釋，當下他希望民眾（支持者）能夠冷靜下來，因為他注意到支持者情緒非常非常高昂，情緒幾乎快失控，純粹希望支持者冷靜，且在台上已經特別感謝大家，也把選後心聲跟大家分享了。

至於吃火鍋這件事，韓國瑜說明整個團隊都沒吃晚飯，有的連中飯都沒吃，他考慮大家都沒吃飯，就用最後一點時間請大家吃個宵夜，沒有其他意思。

韓國瑜今上班時，高雄市政府出現數名韓粉帶著鮮花，要為韓國瑜打氣，當韓國于現身時，韓粉不斷高喊市長加油。

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