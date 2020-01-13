韓國瑜銷假上班 議員：拒絕閨密政治、落跑政務官重回高雄

韓國瑜總統大選落敗後，重新當高雄市長，民進黨市議員呼籲他開啟專心上班模式。（記者葛祐豪攝）

2020-01-13 10:54:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統候選人韓國瑜落敗後，今天回任高雄市長，民進黨市議員呼籲他開啟專心上班模式，並要求夫人與閨密政治不要帶回高雄，落跑陪他打選戰的政務官，不要再回鍋安插任何職務。

韓國瑜銷假上班第一天，多位民進黨市議員今早召開記者會，市議員陳致中表示，韓國瑜今天回來上班了，聽說他早上8點就進市府，希望他回來上班，真正要專心於市政，因為他之前荒廢市政已經一段時間了。

陳致中也呼籲韓國瑜，對於荒廢市政，造成對高雄市不好的影響，「要公開向市民誠心道歉，也要擁抱對你有不同意見的民眾」。

市議員林智鴻說，回顧去年一整年，高雄市政就像荒廢停擺一樣，韓國瑜因不了解市政，變成韓總機，面對各項承諾事項，很多都跳票。「高雄人的憤怒感，已經透過選票告訴韓國瑜，你錯了！」

林智鴻強調，韓國瑜未來不要再說什麼「中央卡韓」，事實上，這幾年來中央對高雄的照顧非常多，例如捷運黃線補助、橋頭科學園區核定、大林蒲遷村案核定等，「韓國瑜反而不要卡中央！」

市議員郭建盟對韓國瑜提出「一不二要」，「一不」是不希望韓國瑜把夫人政治跟閨蜜政治帶回高雄，他認為這絕對不是傳聞而已，市府裡面已經出現多頭馬車的決策，影響到市政推動。

「二要」則是市府人事要穩定，例如一直空缺的環保局長，關係到市民健康，不能再等了。另一要則是要趕快公布高雄市的大政方向，到底要把高雄市帶去哪裡？有沒有辦法順利度過2021年的財政舉債上限?「都要趕快公佈你的10年財政平衡方案」。

市議員黃文益則批說，韓國瑜在總統大選，高雄得票數流失28萬票，代表高雄人對韓國瑜團隊的不信任感。韓國瑜回來上班，應該趕快具體實現當初給高雄市民的種種政見，譬如愛情摩天輪。

黃文益也直言，這次跟著韓國瑜落跑去選總統的政務官，例如潘恒旭、王淺秋、葉壽山，韓國瑜不要再安插高雄市任何職務，給這些背棄高雄市民的政務官，高雄市民也沒有義務，回收這些落跑的政務官員！

黃文益也點名韓國瑜請假3個月來他，代理人副市長葉匡時、李四川是所託非人。他說，韓國瑜團隊有許多「鬥雞型」的政務官，一天到晚製造對立，當在野黨議員在行使監督權時，猶如鬥雞一樣，把整個高雄市政鬥垮了。

議員鄭光峰呼籲韓國瑜，此次回來上班，就好好住進官邸，並緊盯輕軌方案、大林浦遷村進度等。

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