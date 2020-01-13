參選國民黨黨主席？ 韓國瑜：完全沒有規劃

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高雄市長韓國瑜（中）今早召開記者會，稱自己完全沒有規劃要選國民黨黨主席，請大家不要再過度聯想。（記者張忠義攝）
〔即時新聞／綜合報導〕總統大選結束後，高雄市長韓國瑜今（13日）結束近3個月的假，回歸市政，一批韓粉在市府守候，大喊韓市長加油，還有人送上花束為其打氣，韓國瑜上午10點召開記者會，面對記者提問是否有意參選國民黨黨主席，韓國瑜稱自己完全沒有規劃要選黨主席，大家不要再過度聯想。
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