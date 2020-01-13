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首頁　>　高雄市

韓國瑜第一天上班 尹立：市民關心是不是睡到中午

民眾清晨頂著低溫向尹立（左）買福袋。（記者黃旭磊攝）

民眾清晨頂著低溫向尹立（左）買福袋。（記者黃旭磊攝）

2020-01-13 10:16:33

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天首日銷假上班，We Care高雄發起人尹立表示，高雄市民已在1月11日投不信任投票，新民意出現，韓已經沒有正當性來管理高雄，趕快道歉下台是最好方式。

今天清晨氣溫驟降，尹立在三川里里長辦公室販售罷韓福袋，10多名民眾頂著低溫排隊捧場，民眾一口氣買10份，博孝里里長方文杰受里民委託買了50份，顯見罷韓熱度持續發酵。

尹立表示，韓市長銷假第一天上班，市民最關心「他是不是睡到中午」，長期觀察，前天開票夜拋下國際記者會去吃火鍋，猜想他硬爬也會爬起來，至少在市府前面讓大家拍照，爬回辦公室再睡，苦民所苦、睡到中午這是他的習慣，沒辦法好好處理市政。

尹立說，1月11日高雄市民投下不信任投票，新民意已經讓韓國瑜沒有正當性來管理高雄，趕快道歉下台是最好方式；而韓擅長操弄仇恨對立，創造假案，自己在2013年卸任設計師協會理事長，韓仍透過議員免責權在氣爆公共藝術、大港開唱案抹黑栽贓，另外，慶富弊案是在馬英九時期聯貸，跟高雄銀行無關，硬栽贓給前朝陳菊。

尹立說，選民提及要乾淨的輸、不要骯髒的贏，事實上最骯髒手段就是韓國瑜。

博孝里里長方文杰受里民委託，買50份罷韓福袋。（記者黃旭磊攝）

博孝里里長方文杰受里民委託，買50份罷韓福袋。（記者黃旭磊攝）

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