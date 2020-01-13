商界大咖醉後親吻女大生挨告 妻反指遭設局法官不信

在大學任講師的某產業協會理事長涉狼吻，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2020-01-13 07:19:45

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某大學任教講師阿宏（化名）帶女學生參加藝文活動後，凌晨在卡拉OK店餐敘，涉嫌酒後親吻數秒，卻辯稱她跳舞跌倒，倒向他碰到，被高雄高分院打臉，依違反性騷擾防治法，判處有期徒刑2月定讞，得易科罰金。

判決書指出，阿宏是某產業發展協會理事長，曾在高市某大學任教，被害人曾是他的學生，並因參加該協會舉辦的美妝比賽，而有業務往來。

前年3月底某日晚間，2人應邀參加臺南市政府舉辦藝文活動後，深夜返回高雄，而在鳳山區一家卡拉OK餐敘，並通知另名學生於隔天凌晨到場。席間，該名學生與店內服務小姐拍照，上傳照片後約數分鐘，阿宏酒後乘女學生不及抗拒，突然拉她頭髮親吻嘴巴數秒。

阿宏辯稱，當時女學生跳舞跌倒，倒向他身上時，自己親到他臉頰，否認性騷擾。

阿宏的妻子則指女學生要破壞她的家庭，常常用簡訊傳色情圖片給她老公，還慫恿他一起去國外發展，阿宏都有把這些LINE給她看，她也有特別注意，女學生都會因為活動趁機來找阿宏。

她又說，其夫此次是被設計，她們才是真正的受害者，女學生都在學校說她被騷擾，一些教育單位因此都不敢聘請其夫，致使生活陷入困苦。加上女學生四處在臉書說他是狼師，甚至常在半夜約他說要談協會的事情，阿宏因此憂鬱要看精神科。

高雄高分院開庭審後，認定阿宏犯行，但審酌其初犯，情節未至重大，又罹患情緒障礙等病症，判決上訴駁回，維持原審量刑。

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