莫拉克風災封10年！南橫天池明復通 遊客等不及了

南橫梅山口今天湧現旅遊人潮。（記者蘇福男攝）

2020-01-12 21:55:15

〔記者蘇福男／高雄報導〕台20線南橫公路高雄桃源梅山口至天池段因莫拉克風災封閉搶修逾10年，明（13）日上午8點將復通，梅山口今天湧現大批旅遊人潮，附近餐飲店、加油站業績暴增4、5成，令業者樂不可支，紛紛期盼南橫昔日榮景再現！

南橫梅山口至天池路段復通消息，連日來吸引大批「南橫迷」上山朝聖，但都在梅山青年活動中心前被擋下，交通部公路總局甲仙工務段公告明天上午8點起才開放復通，但僅限3.5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車通行，不總量管制，車輛進入時段限上午8點至下午1點，下午3點前淨空。

記者今天上午從高雄阿蓮區騎機車前往桃源區梅山口，沿著台28線、台27甲線、台27線，至六龜區荖濃接台20線南橫公路，經寶來、桃源高中、復興、梅蘭、樟山至梅山口，檢視沿途100公里的路況，並將於明天上午8點即時報導復通情況。

位於梅山口的玉山國家公園管理處梅山遊客中心，和救國團青年活動中心及露營區、公園，今天均湧現大批旅遊人潮，來自台北的吳英世夫婦特地夜宿拉芙蘭里，準備明天一大早就到梅山口排隊搶頭香，見證南橫復通歷史性的一刻！

吳英世表示，他曾在高雄服務3年半，可惜當時南橫已因莫拉克風災封閉搶修，無緣一睹山林美景，他聽說南橫山林美不勝收，如今退休終於有機會復通先睹為快。

梅山口飯店業者吳蕙心表示，南橫梅山口至天池段復通消息傳開來後，連日來吸引大批人潮上山旅遊，餐飲業績暴增5成，希望公路總局再接再厲，天池至啞口、向陽段也能儘快復通到台東池上，再現南橫昔日遊客如織榮景！

中油梅蘭加油站業者楊登明說，梅蘭加油站是南橫西半段最後一個加油站，下一個加油站是距離110公里遠的台東池上站，他表示，加油站2005年開站時，由於南橫遊客人潮多，加上越域引水等大型工程進行，加油車潮一度川流不息、門庭若市，但莫拉克風災造成南橫公路柔腸寸斷，觀光客無法來，10年來加油站幾乎門可羅雀，只能靠供應柴油給修路工程單位苦撐，連日來上山人潮、車潮湧現，加油站業績也暴增4成。

台20線南橫公路高雄桃源梅山口至天池段，明（13日）天上午8點將復通，公路總局甲仙工務段將進行交通管制措施。（記者蘇福男攝）

台20線南橫公路高雄桃源梅山口至天池段，明（13日）天上午8點將復通，梅山口今天湧現旅遊人潮。（記者蘇福男攝）

楊登明說，梅蘭加油站是南橫西半段最後一個加油站，下一個加油站是距離110公里遠的台東池上站。（記者蘇福男攝）

梅山口飯店業者吳蕙心（右）、曾天欣（左）對於南橫復通一事興奮不已！（記者蘇福男攝）

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