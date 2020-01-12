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首頁　>　高雄市

勝選關鍵 李昆澤：市民要找回高雄的尊嚴及光榮

民進黨立委李昆澤（左）連任成功，今下午由市議員郭建盟（右）陪同展開謝票行程。（記者方志賢攝）

民進黨立委李昆澤（左）連任成功，今下午由市議員郭建盟（右）陪同展開謝票行程。（記者方志賢攝）

2020-01-12 17:57:03

〔記者方志賢／高雄報導〕一度被視為選情膠著的高雄市立委第5選區，民進黨立委李昆澤再度擊敗5連霸議員黃柏霖，李昆澤今下午展開謝票行程，對於勝選關鍵，李昆澤強調「市民要找回高雄失去的尊嚴及光榮」，年輕人重視自己的未來，挺身而出，返鄉投票。

李昆澤二度對決國民黨市議員黃柏霖，4年前李昆澤大贏2萬7000多票，這次選區調整，原本三民東區，又新增三民西區及苓雅區8里，開票結果李昆澤獲得12萬3239票，黃柏霖9萬2220票，李昆澤贏黃柏霖3萬1019票。

高雄立委第5選區，選情一度陷入膠著，對於最後能連任成功，李昆澤認為在於「市民要找回高雄失去尊嚴及光榮」，年輕人重視自己的未來，挺身而出，返鄉投票。

李昆澤說，更重要的是大家珍惜目前的民主、自由的生活方式，「認為蔡英文總統有智慧、能力團結所有台灣人，所以蔡英文的得票數非常高」。

另外民進黨高雄市立委過去在中央問政表現及地方建設爭取，都很有成績，也獲得市民頭家的肯定，所以這次總統、立委選舉民進黨獲得很好成績，非常感謝。

李昆澤強調，他過去的努力都是一步一腳印，不是靠選舉造勢或包裝行銷，靠的是問政成績、爭取建設及平時用心服務，一票一票爭取市民頭家的認同。

對於這次選舉「韓流」消退，李昆澤也強調，任何一位政治人物受到人民頭家栽培後，要全心全力工作，若不是認真服務，提出具體的施政藍圖，並與人民頭家同甘共苦，很快就失去人民的信任，這在選舉過程可以看得非常清楚。

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